İstanbul’da 187 kilo yağış alarmı! Uzmanlardan 437 kilo için korkutan uyarı

İstanbul, son günlerde etkili olan sağanaklarla sonbaharın ilk ciddi yağış sınavlarından birini verdi. 27 Eylül'den itibaren etkili olan yağışlar kent genelinde ulaşımı aksatırken bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Uzmanlar, gelecekte aşırı yağışların daha da şiddetlenebileceği uyarısında bulunuyor.

BAZI BÖLGELERDE METREKAREYE 187 kilo yağış düştü

Yağışlı hava İstanbul'un birçok ilçesinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Zincirlikuyu'da bir alt geçit trafiğe kapatılırken Fatih'te yol çöktü. Eyüpsultan'da meydana gelen toprak kayması nedeniyle 25 kişi tahliye edildi.

AKOM verilerine göre yağışlı sistemin etkili olduğu süreçte İstanbul'un farklı noktalarında metrekareye 20 ila 187 kilogram arasında yağış düştü. Pendik, Şile, Çekmeköy, Sancaktepe, Ümraniye, Kartal, Beykoz ve Sarıyer başta olmak üzere birçok noktada ölçülen yağış miktarı 100 kilogramı aştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da eylül ayı ortalama yağışı yaklaşık 40 milimetre seviyesinde bulunuyor. Son yağış sisteminde ise bazı bölgelerde bu miktarın birkaç katı yağış yalnızca birkaç gün içerisinde etkili oldu.

“BÖYLE BİR YAĞIŞI İSTANBUL'UN KALDIRMASI MÜMKÜN DEĞİL”

Haber Global'in aktardığına göre; Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen İklim Haberciliği Konferansı'nda konuşan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Barış Önol, İstanbul'un gelecekte karşılaşabileceği yağış miktarlarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Önol'un aktardığı iklim simülasyonlarına göre İstanbul'da günlük maksimum yağış miktarının ilerleyen yıllarda metrekareye 437 kilograma kadar çıkabileceği hesaplandı.

Bu değerin uç bir senaryoyu temsil ettiğini belirten Önol, “Böyle bir yağışı İstanbul’un kaldırması mümkün değil” uyarısında bulundu.

Çalışmada 2005-2014 dönemi ile 2061-2070 dönemi karşılaştırılırken, yüksek emisyon senaryosunda günlük maksimum yağışın yaklaşık 210 milimetreden 437 milimetreye kadar çıkabileceği öngörüldü.

ESKİ DERE YATAKLARI VE BETONLAŞMA RİSKİ ARTIYOR

İstanbul'daki yapılaşma düzeni de aşırı yağışlar açısından önemli bir risk oluşturuyor. Kentte çok sayıda cadde ve yerleşim alanının eski dere yatakları üzerinde veya yakınında bulunması, yoğun yağışlarda su baskını riskini artırıyor.

Kentteki yoğun betonlaşma ve geçirimsiz yüzeyler de yağmur suyunun toprağa ulaşmasını zorlaştırıyor. Kısa sürede yüksek miktarda yağış düşmesi halinde kanalizasyon hatları, dereler ve alt geçitler üzerindeki yük hızla artıyor.

“MESELE YALNIZCA NE KADAR YAĞMUR YAĞACAĞI DEĞİL”

Son yağışların ardından İstanbul'un durumunu değerlendiren DSİ eski yöneticilerinden Dursun Yıldız da kentin aşırı yağışlara karşı kırılganlığına dikkat çekti.

Yıldız, “İstanbul için artık mesele yalnızca ne kadar yağmur yağacağı değil, kentin kısa sürede düşen aşırı yağışa ne kadar dayanabileceği” dedi.

Yağışın toplam miktarının yanı sıra kısa sürede ne kadar yoğunlukta düştüğünün de kritik olduğunu belirten Yıldız, beton ve asfaltla kaplı yüzeylerin suyun toprağa ulaşmasını engellediğini ifade etti.

Yıldız, son yağışlarda birçok ilçede yolların kısa sürede göle dönmesinin ve çok sayıda personel ile iş makinesinin sahaya çıkmak zorunda kalmasının, İstanbul'un aşırı hava olaylarına karşı hassasiyetini ortaya koyduğunu söyledi.