Artvin'deki mağarada 30 yıl cinayeti örtbas etmiş: "Sopayla döverek öldürdüm" itirafı!

Artvin’in Şavşat ilçesinde 33 yaşındayken kaybolan Nigar Bilgin’in izini süren JASAT ekipleri, 30 yıl sonra mağara yakınındaki kemiklere ulaştı. Bilgin’in kimliğini yenilememesi ve yıllardır hiçbir dijital izinin bulunmaması üzerine kayıp dosyası yeniden açıldı. Ekipler eşinin kaybolduğunu resmi makamlara hiç bildirmeyen Zeki Bilgin’e yoğunlaştı. Yaklaşık 20 yıldır mağarada yaşayan Bilgin, gözaltında alındığında, eşinin cesedini gömdüğünü anlattı ancak onu öldürmediğini öne sürdü. Kardeşi ise ağabeyinin Nigar’ı sopayla döverek öldürdüğünü kendisine itiraf ettiğini söyledi.

"BENİ TERK EDİP GİTTİ" DEDİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Çoraklı köyünde yaşayan 33 yaşındaki Nigar Bilgin, yaklaşık 30 yıl önce ortadan kayboldu. O dönem eşinin çevresine, "Nigar beni terk edip babasının evine gitti" dediği öğrenilen Zeki Bilgin, yıllar boyunca eşinin kaybolmasıyla ilgili herhangi bir resmi kayıp başvurusunda bulunmadı. Aradan geçen yıllara rağmen Nigar Bilgin'in kimlik yenileme işlemi için başvurmaması üzerine durum yeniden mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Bilgin'in son 30 yılda herhangi bir dijital izine de rastlanmadı. Dosyayı devralan JASAT ekipleri, kayıp kadının akıbetini araştırmaya başladı. Ekiplerin çalışmasında, Nigar Bilgin'in kaybolduğu dönemde eşiyle sık sık tartıştığı ve Zeki Bilgin'in eşine şiddet uyguladığı yönünde bilgilere ulaşıldı.

30 YIL KAYIP BAŞVURUSU YAPMADI

Şüphelerin yoğunlaştığı Zeki Bilgin'in, Nigar'ın kaybolmasının ardından köylülere "Beni terk edip babasına gitti" dediği ancak geçen 30 yıllık süreçte eşinin bulunması için herhangi bir resmi girişimde bulunmadığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Zeki Bilgin'in yaklaşık 20 yıldır köy yakınındaki bir mağarada tek başına yaşadığını da tespit etti. Bu ayrıntı soruşturmadaki şüpheleri daha da artırdı. JASAT ekiplerinin çalışmaları sonucunda Zeki Bilgin gözaltına alındı.

CESEDİ GÖMDÜĞÜNÜ ANLATTI

Zeki Bilgin'in jandarmadaki ifadesinde, eşinin babasının evine gittiğini, kendisinin de onu almak için kayınpederinin evine gittiğini söylediği öğrenildi. Bilgin'in ifadesinde, "Eşimi almak için kayınpederimin evine gittim. Eşimin babasının onu dövdüğünü gördüm. Eşimi zorla alıp kendi evime getirdim. Babası onu bayağı dövmüştü. Eve geldiğimizde eşim bayıldı sandım. Bir süre sonra nefes almadığını fark ettim" dediği belirtildi. Zeki Bilgin'in devamında ise eşinin öldüğünü fark ettikten sonra cesedini kırsal alanda bir yere gömdüğünü söylediği öğrenildi. Bilgin'in, "Eşimi ben öldürmedim, babası onu dövdü. Sonra benim evde öldü. Ben de onu gömdüm" şeklinde ifade verdiği belirtildi.

KARDEŞİ YALANLADI: “SOPAYLA ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ”

Soruşturma kapsamında Zeki Bilgin'in kardeşlerinin de ifadelerine başvuruldu. Kardeşi M.B.'nin ifadesinde, abisi Zeki Bilgin'in eşini sopayla döverek öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi. İfadeler arasındaki çelişkileri de değerlendiren ekipler, soruşturmayı genişletti.

GÖSTERDİĞİ YER KAZILDI, KEMİK VE KIYAFET PARÇALARI BULUNDU

Nöbetçi Cumhuriyet savcısının gözetiminde gerçekleştirilen yer gösterme işlemi sırasında, Zeki Bilgin'in tarif ettiği bölgede arama yapıldı. Ormanlık alandaki mağara yakınında yapılan çalışmalarda, Nigar Bilgin'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarına ulaşıldı. Bulunan materyaller, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla incelemeye alındı.

30 YIL SONRA TUTUKLANDI, KARDEŞLERİNE DE TEDBİR UYGULANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 65 yaşındaki Zeki Bilgin, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle hakimliğe çıkarıldı.Mahkemede de ifade veren Bilgin, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin kardeşlerinden A.B. hakkında yurt dışına çıkış yasağı, M.B. hakkında ise ev hapsi uygulanmasına karar verildi. JASAT ekiplerinin titiz çalışmasıyla 30 yıl sonra aydınlatılan cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.