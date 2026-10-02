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Antakya’da 7 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

Hatay’da polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.

Antakya’da 7 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan şahıs tutuklandı

Hatay’da polis ekiplerinin çalışmaları kapsamında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. Antakya’da yakalandı.

Emniyet ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında TCK’nın 188. maddesi kapsamında 7 yıl 5 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenen S.K., Antakya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklanan S.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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