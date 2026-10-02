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Cübbeli Ahmet'ten Fatma Betül Sayan Kaya'ya sert sözler! "İki cihanda da..."

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca takma ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde gündemden düşmeyen fon skandalıyla ilgili üstü kapalı bir şekilde eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya tepki gösterdi. Kaya'nın helal-haram hassasiyeti gözetmediğini belirten Cübbeli Ahmet, "İnsanlar faizden ve haramdan kaçayım derken onların bu iyi niyetini istismar ederek haram yiyenler iki cihanda da felah bulamazlar." dedi.

Cübbeli Ahmet'ten Fatma Betül Sayan Kaya'ya sert sözler! "İki cihanda da..."

Fon soruşturması kapsamında 2.2 milyar lira kazanç elde ettiği ortaya çıkan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ülkenin gündeminde... Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla fon skandalının baş aktörü eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'yı hedef alan sözlerde bulundu. İşte tüm detaylar!

Cübbeli Ahmet ten Fatma Betül Sayan Kaya ya sert sözler! "İki cihanda da..." 1

"HACCA VE UMREYE GİDİP KUL HAKKI YEDİKLERİ GÖRÜLÜYOR"

Ahmet Mahmut Ünlü'nün sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"Spekülasyonlu hisse, fon ve borsa muâmelelerinin câiz olmadığı hakkında televizyonlarda birçok sorulara cevap verdim ve bu hususta “Fâizli Muâmeleler” kitabımın içerisinde bir bölüm ayırdım. YouTube'da bu konuda videolarımı bulabilirsiniz.

Ama yine de hacca ve umreye gidip, beş vakit kılanların bazılarının helâl haram hassâsiyeti gözetmeyip bu işlere bulaşarak kul haklarını yedikleri maalesef görülüyor.

Cübbeli Ahmet ten Fatma Betül Sayan Kaya ya sert sözler! "İki cihanda da..." 2

"HARAM YİYENLER İKİ CİHANDA DA FELAH BULAMAZLAR"

Üzerinde kul hakkı bulunarak ölenler sadece namaz abdestle kurtaracaklarını sanmasınlar. Nitekim ulemâ: “Bir şahsın bir peygamber kadar sâlih ameli bulunsa fakat üzerinde yarım dirhem miktarı başka bir kulun hakkı kalsa onu ödeyinceye kadar cennete giremez” (el-İmâmü’r-Rabbânî, el-Mektûbât, cilt:2, mektûb rakamı:87) buyurmuştur.

İnsanlar faizden ve haramdan kaçayım derken onların bu iyi niyetini istismar ederek haram yiyenler iki cihanda da felah bulamazlar.

Bu işe bulaşan babam olsa ben harama haram derim ve Allah için nasîhatimi yaparım. Ama bu dünyâ hırsı maalesef Müslümanları da dünyâda belâya, âhirette azaba doğru sürüklüyor. Allah âkıbetimizi hayr eylesin. Âmîn!"

NE OLMUŞTU?

Kamuoyunda fon soruşturması olarak bilen soruşturmaya eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin de adı karıştırmıştı. Kaya'nın soruşturma kapsamındaki Özata Denizcilik'ten 63 milyon TL'lik hisse aldığı, fon skandalı patlak vermeden kısa süre önce 1,3 milyar TL'ye sattığını öne sürülmüştü. Kaya'nın eşinin ise, 2026 yılı başlarında 55 liradan 150 bin adet hisse aldığı ve 4 bin 482 liradan sattığı, 99 milyon 687 bin lira yatırdığı Özata fonundan 826 milyon lira çektiği iddia edilmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından Kaya çiftinin bu fondan yaklaşık 2.2 milyar lira kazanç ettiği ortaya çıkmış, Kaya AK Parti'deki görevlerinden istifa etmişti. Öte yandan Kaya çiftinin mal varlıkları dondurulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatma Betül Sayan Kaya cübbeli ahmet
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