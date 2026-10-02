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Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yeni detay! Telefonu yok edilmiş

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Denizolgun'un telefonunun Alihan Kuriş'in annesi Gülderen Kuriş ve kardeşi Hilmi Tuna Kuriş tarafından yok edildiği suçlamasıyla kamu davası açıldı.

Ahmet Arif Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yeni detay! Telefonu yok edilmiş
Melih Kadir Yılmaz

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor. Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.

TELEFONU YOK EDİLMİŞ

2016 yılında vefat eden Denizolgun'un üzerinde bulunan ve ölü muayenesi sonrası tereke hakimliği aracılığında teslim edildiği anlaşılan cep telefonunun yok edildiği belirtildi.

Ahmet Arif Denizolgun un şüpheli ölümüyle ilgili yeni detay! Telefonu yok edilmiş 1

Telefonun, Alihan Kuriş’in annesi Gülderen ve kardeşi Hilmi Tuna tarafından yok edildiği suçlaması ile kamu davası açıldı. Denizolgun'un özel doktoru, 3 ATK görevlisi ile 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İddianameye göre Denizolgun'un ölümünün ardından olay yerinden alınan cep telefonu üzerinde parmak izi incelemesi yapıldı. İncelemelerin ardından telefonun da aralarında bulunduğu eşyaların, 4 Mayıs 2017 tarihli kararla Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş’e teslim edilmesine karar verildi.

AVUKATIN İFADESİNE BAŞVURULDU

İddianamede tanık olarak ifadesine başvurulan Avukat Abdurrahim Çelik, tereke eşyalarını çuval içerisinde teslim aldığını, içindeki eşyalara bakmadığını, ancak eşya listesinin bulunduğunu söyledi.

Çelik, sonrasında Hilmi Tuna Kuriş ile görüştüğünü ve onun yönlendirmesiyle çuvalı Kısıklı’daki eve götürerek burada çalışan bir kişiye teslim ettiğini aktardı.

Ahmet Arif Denizolgun un şüpheli ölümüyle ilgili yeni detay! Telefonu yok edilmiş 2

HİLMİ TUNA KURİŞ TELEFONU ALDIĞINI KABUL ETTİ

Savcılığın değerlendirmesine göre Hilmi Tuna Kuriş, telefonu kendisinin aldığını beyan etti. Ayşe Gülderen Denizolgun Kuriş ise tereke eşyalarıyla kendisinin ilgilenmediğini savundu. Başsavcılık buna rağmen, kendisine teslim edilen telefonun muhafazasından sorumlu olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan iddianamede telefonunun önemine de dikkat çekilde. Savcılık, telefondaki olası mesaj içerikleri, fotoğraflar ve notların, Denizolgun’un ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmanın aydınlatılması bakımından önemli delil niteliği olduğunu belirtti.

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Arif Ahmet Denizolgun
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