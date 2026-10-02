Kumarhaneler kralı olarak bilinen Sudi Özkan hayatını kaybetti

Türkiye kamuoyunda kumarhaneler kralı olarak bilinen Sudi Özkan'ın İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi. Serveti ile sık sık gündem olan Özkan son zamanlarda gözlerden uzak bir hayat yaşıyordu.

Özkan'ın vefat nedeni ve defin programına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

SUDİ ÖZKAN KİMDİR?

Adana'da bir bakkalın oğlu olarak dünyaya gelen Özkan, emlakçılık ve galericilik yaptı. Özkan 1985'te İstanbul'da ilk kumarhanesini açtı. Sudi Özkan, 1980’li ve 1990’lı yıllarda Türkiye’deki eğlence, turizm ve kumarhane sektörünün en güçlü isimlerinden biri olarak öne çıktı. Türkiye genelinde işlettiği çok sayıda lüks otel ve casino ile adını duyuran Özkan, kumarhanelerin yasayla kapatıldığı 1998 yılına kadar sektörün en büyüğü konumundaydı.

Yasal düzenlemenin ardından yatırımlarını yurt dışına taşıyan ünlü iş insanı, Princess International Group markasını kurarak uluslararası çalışmaya başladı.

Belarus, Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Surinam ve Karayipler başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında onlarca casino, lüks otel ve tatil köyünü faaliyete geçirdi.

Çeşitli tartışmalarla da gündeme gelen Sudi Özkan, 1990'ların sonu ve 2000'lerin başında hakkında açılan vergi incelemeleri ile davalar nedeniyle uzun süre yurt dışında yaşamak durumunda kaldı. İlerleyen süreçte Maliye Bakanlığı ile anlaşarak vergi borçlarını yapılandıran Özkan, Türkiye ile olan hukuki ve finansal bağlarını yeniden yasal bir zemine oturttu.