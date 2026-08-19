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Bütün gün ayakta duranlara müjde: Adidas Response 2 indirime girdi
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Bütün gün ayakta duranlara müjde: Adidas Response 2 indirime girdi

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Sabahtan akşama kadar dışarıda koştururken ya da işte saatlerce ayakta kalırken tabanı sert bir ayakkabı giydiğimizde günün sonunda tabanlarımız sızlamaya başlar. "Ayağımda yok gibi hissettirsin" dediğimiz zamanlar için adidas Response 2 çok net bir çözüm. Ayağı hiç sıkmayan gün boyu hava almasını sağlayan modelin fiyatı düşmüşken tam da "iyi ki almışım" dedirtecek türden bir seçenek.

Eve dönüp ayakkabıları çıkardığınız an ayaklarınız sızlıyorsa yanlış ayakkabıyla geziniyorsunuz demektir. Günlük tempoda yormayacak, akşam eve dönünce ağrı yaşatmayacak bir rahatlığı hepimizin arıyoruz. adidas Response 2 tam olarak bu konfora odaklanan bir model. Tabanının esnekliği ve yürürken verdiği o destek sayesinde adımları ciddi anlamda hafifletiyor. Fiyatı düşmüşken hemen inceleyin!

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adidas Response 2 Koşu Ayakkabısı

Bütün gün ayakta duranlara müjde: Adidas Response 2 indirime girdi 1

Hem yürüyüşlerde hem de günlük koşturmacada adımlarınızı hafifleten adidas Response 2, terletmeyi önleyen file üst kumaşı sayesinde gün boyu ayağınızın ferah kalmasına yardımcı olur. Alt kısmındaki Cloudfoam+ EVA taban desteği, adımlardaki darbeyi yumuşatarak sert zeminlerin hissettirdiği yorgunluğu en aza indirir. Tam boy kauçuk dış tabanıyla kaymayı önleyip yere sağlam basmanızı sağlarken 8 mm taban yüksekliğiyle ayağa ekstra yük bindirmez.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok rahat tavsiye ederim. İster spor ayakkabısı olarak ister günlük ayakkabı olarak kullanın."
  • "Çok beğendim işim gereği sürekli ayakta hizmet veriyorum. İlk günden olumlu izlenim aldım, benim gibi çalışanlar varsa tavsiye ederim."
  • "Ayakkabı piyasaya göre üst segment vizyona sahip. Tabanı oldukça güzel, kenar yastıklamaları da bayağı iyi. Ayakkabı yeni aldım kullandıkça farkını göreceğim ama tam numaranızı alabilirseniz iyi olur gün içerisinde günlük ayakkabı almak isteyenler için birebir. Ben indirimli olduğu için çok memnunum, ayağını rahatını düşününler bu ayakkabıyı alabilirler."
Ürünü İncele

Bu içerik 19 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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