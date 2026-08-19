Bütün gün ayakta duranlara müjde: Adidas Response 2 indirime girdi

Eve dönüp ayakkabıları çıkardığınız an ayaklarınız sızlıyorsa yanlış ayakkabıyla geziniyorsunuz demektir. Günlük tempoda yormayacak, akşam eve dönünce ağrı yaşatmayacak bir rahatlığı hepimizin arıyoruz. adidas Response 2 tam olarak bu konfora odaklanan bir model. Tabanının esnekliği ve yürürken verdiği o destek sayesinde adımları ciddi anlamda hafifletiyor. Fiyatı düşmüşken hemen inceleyin!
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Hem yürüyüşlerde hem de günlük koşturmacada adımlarınızı hafifleten adidas Response 2, terletmeyi önleyen file üst kumaşı sayesinde gün boyu ayağınızın ferah kalmasına yardımcı olur. Alt kısmındaki Cloudfoam+ EVA taban desteği, adımlardaki darbeyi yumuşatarak sert zeminlerin hissettirdiği yorgunluğu en aza indirir. Tam boy kauçuk dış tabanıyla kaymayı önleyip yere sağlam basmanızı sağlarken 8 mm taban yüksekliğiyle ayağa ekstra yük bindirmez.
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Bu içerik 19 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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