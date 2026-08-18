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Kahve tutkunlarına özel indirim: Philips Café Aromis'te kaçırılmayacak fırsat
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Kahve tutkunlarına özel indirim: Philips Café Aromis'te kaçırılmayacak fırsat

Sultan Oğuz Sultan Oğuz MYNET YAZARI
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Evde kıvamı tutmayan kahvelerle vakit kaybetmekten sıkıldıysanız Philips Café Aromis, BrewExtract teknolojisi, 50’den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneği ve saniyeler içinde temizlenen LatteGo Pro süt sistemiyle öne çıkıyor. Kahve keyfinizi zirveye taşıyacak bu yol arkadaşını fırsat bitmeden keşfedin. İşte detaylar!

Evde hazırladığınız kahveler dışarıdakiler gibi aromatik ve yoğun olmuyor mu? Philips Café Aromis, tek dokunuşla espressodan ferahlatıcı cold brew’a kadar onlarca tarifi profesyonel standartta sunuyor. Üstelik SilentBrew teknolojisi sayesinde çok daha sessiz çalışıyor. Büyük indirim varken kendinizi şımartacağınız bu kahve makinesine mutlaka bir göz atın!

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 Sessiz ve yoğun kahve deneyimi: Philips Café Aromis Tam Otomatik Espresso Makinesi (EP8757/12)

Kahve tutkunlarına özel indirim: Philips Café Aromis te kaçırılmayacak fırsat 1

BrewExtract teknolojisiyle çekirdeklerin aromatik yoğunluğunu maksimuma çıkaran Philips Café Aromis, espressodan tazeleyici cold brew’a kadar 50’den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneği hazırlıyor. LatteGo Pro süt sistemi hem sıcak hem soğuk ipeksi köpükler oluştururken, borusuz yapısıyla saniyeler içinde zahmetsizce temizleniyor. 4,3 inç renkli dokunmatik ekranı, 8 farklı kullanıcı profili, 12 kademeli seramik öğütücüsü ve %40 daha sessiz çalışan SilentBrew teknolojisiyle kahve keyfinizi pratik ve konforlu hale getiriyor.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Mükemmel bir makine. Kahve ayarı sayısı biraz fazla, ama eğer bu tarz şeylerden hoşlanıyorsanız, tam anlamıyla keyif ve lezzet alacaksınız. Makinenin temizliği çok kolay; yapılması gereken her şeyi gösteriyor. Bir daha olsa yine alırdım."
  • "Kahvenin tadı zengin ve öğütme işleminin kullandığım diğer makinelerden önemli ölçüde daha sessiz olduğunu fark ettim. Süt sistemi öne çıkan bir özellik çünkü silinecek boru yok; iki parçayı da kullanımdan hemen sonra musluğun altında duruladım. Kafe tarzı içecekler ve kolay temizlik süreci isteyen biri için bu makine uygun bir çözüm sunuyor."
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Bu içerik 18 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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