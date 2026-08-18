Kahve tutkunlarına özel indirim: Philips Café Aromis'te kaçırılmayacak fırsat

Evde hazırladığınız kahveler dışarıdakiler gibi aromatik ve yoğun olmuyor mu? Philips Café Aromis, tek dokunuşla espressodan ferahlatıcı cold brew’a kadar onlarca tarifi profesyonel standartta sunuyor. Üstelik SilentBrew teknolojisi sayesinde çok daha sessiz çalışıyor. Büyük indirim varken kendinizi şımartacağınız bu kahve makinesine mutlaka bir göz atın!
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BrewExtract teknolojisiyle çekirdeklerin aromatik yoğunluğunu maksimuma çıkaran Philips Café Aromis, espressodan tazeleyici cold brew’a kadar 50’den fazla sıcak ve soğuk içecek seçeneği hazırlıyor. LatteGo Pro süt sistemi hem sıcak hem soğuk ipeksi köpükler oluştururken, borusuz yapısıyla saniyeler içinde zahmetsizce temizleniyor. 4,3 inç renkli dokunmatik ekranı, 8 farklı kullanıcı profili, 12 kademeli seramik öğütücüsü ve %40 daha sessiz çalışan SilentBrew teknolojisiyle kahve keyfinizi pratik ve konforlu hale getiriyor.
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Bu içerik 18 Ağustos 2026 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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