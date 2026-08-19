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Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul ve eşine gözaltı

Ekipler Furkan Vakfı'na sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Vakfın başkanı Alparslan Kuytul'un Adana'daki evinde arama yapıldı. Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı.

Furkan Vakfı'na operasyon! Alparslan Kuytul ve eşine gözaltı

Adana'da Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyonda Kurucu Başkan Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul'un yanı sıra çok sayıda vakıf üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Furkan Vakfı na operasyon! Alparslan Kuytul ve eşine gözaltı 1

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Furkan Vakfı'na yönelik operasyon düzenledi. Vakfın Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul'un evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapılıp Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul gözaltına alındı. Öte yandan aynı operasyonda çok sayıda vakıf üyesi de gözaltına alındı.

Furkan Vakfı na operasyon! Alparslan Kuytul ve eşine gözaltı 2

Kuytul çifti ve vakıf üyeleri geniş güvenlik önlemleri altında sağlık raporu için Adana Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Sağlık raporunun ardından gözaltına alınan kişiler emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Alparslan Kuytul
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