Kıbrıs’ta askeri geçitte kışkırtıcı sloganlar: “Mağusa’ya geri döneceğiz, intikam alacağız”

Güney Kıbrıs’taki askeri geçit töreninden paylaşılan görüntülere, Türkleri hedef alan intikam söylemleri damga vurdu. Gazeteci Sefa Karahasan, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla Yunan ve Rum askerlerinin attığını belirttiği sloganları aktardı.

KÜSTAH İFADELER

Karahasan’ın paylaşımına göre yabancı ülkelerin askerlerinin ardından yürüyen Yunan ve Rum askerleri, “Mağusa’ya dönme” ve “intikam alma” yönünde ifadeleri kullandı.

TÜRKLERİ HEDEF ALDILAR

Karahasan, askerlerin komutanlarının yönlendirmesiyle "Mağusa’ya geri döneceğiz. Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım. Dökülen kan için, her köyüm için” şeklinde sloganlar attığını belirtti.

YABANCI ASKERLER “BRAVO” DİYE ALKIŞLADI

Karahasan törene ABD, Mısır, İngiltere ve Fransa askerlerinin de katıldığı belirtti. Ayrıca töreni izleyen Kıbrıslı Rumların askerleri “bravo” diyerek alkışladığını aktardı.