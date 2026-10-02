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Kıbrıs’ta askeri geçitte kışkırtıcı sloganlar: “Mağusa’ya geri döneceğiz, intikam alacağız”

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Mehmet Hazar Gönüllü

Güney Kıbrıs’taki 1 Ekim törenlerinde Yunan ve Rum askerlerinin Türkleri hedef alan sloganlar attığı öne sürüldü. Askerlerin “Mağusa’ya geri döneceğiz, intikam alacağız” diye bağırarak yürüdüğü anlar kameraya yansıdı.

Güney Kıbrıs’taki askeri geçit töreninden paylaşılan görüntülere, Türkleri hedef alan intikam söylemleri damga vurdu. Gazeteci Sefa Karahasan, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla Yunan ve Rum askerlerinin attığını belirttiği sloganları aktardı.

KÜSTAH İFADELER

Karahasan’ın paylaşımına göre yabancı ülkelerin askerlerinin ardından yürüyen Yunan ve Rum askerleri, “Mağusa’ya dönme” ve “intikam alma” yönünde ifadeleri kullandı.

Kıbrıs’ta askeri geçitte kışkırtıcı sloganlar: “Mağusa’ya geri döneceğiz, intikam alacağız” 1

TÜRKLERİ HEDEF ALDILAR

Karahasan, askerlerin komutanlarının yönlendirmesiyle "Mağusa’ya geri döneceğiz. Türkleri unutmuyorum, intikam alacağım. Dökülen kan için, her köyüm için” şeklinde sloganlar attığını belirtti.

Kıbrıs’ta askeri geçitte kışkırtıcı sloganlar: “Mağusa’ya geri döneceğiz, intikam alacağız” 2

YABANCI ASKERLER “BRAVO” DİYE ALKIŞLADI

Karahasan törene ABD, Mısır, İngiltere ve Fransa askerlerinin de katıldığı belirtti. Ayrıca töreni izleyen Kıbrıslı Rumların askerleri “bravo” diyerek alkışladığını aktardı.

Kıbrıs’ta askeri geçitte kışkırtıcı sloganlar: “Mağusa’ya geri döneceğiz, intikam alacağız” 3

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Anahtar Kelimeler:
Asker kıbrıs
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