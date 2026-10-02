50 polisin hayatını kurtaran şehit polisin adı Kozan’da yaşatılacak

İstanbul’daki canlı bomba saldırısında saldırganın üzerine atlayarak şehit düşen polis memuru Halil İbrahim Doğan’ın adı, Adana’nın Kozan ilçesindeki Millet Bahçesi’ne verildi. Bahçeye şehit adına anıt da yapıldı.

İstanbul Taksim’de 10 Eylül 2001’deki intihar saldırısında şehit olan polis Halil İbrahim Doğan, bombacıyı fark edip üzerine atlayarak binadaki 50 polisin hayatını kurtardı. Şehit polisin adının yaşatılması için Kozan Belediyesi harekete geçti. İlçedeki Millet Bahçesi’ne şehit polis memuru Halil İbrahim Doğan’ın adı verildi. Ayrıca bahçe içerisine anıt da yaptırıldı.

Millet Bahçesi’ne şehidin isminin verilmesinin ardından bugün de tören düzenlendi. Törene; Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, Kozan Belediye Başkan Yardımcıları Alev Ataş ve Özgür Çoban, şehidin ailesi ile vatandaşlar katıldı. Törende şehit polisin ailesi duygu dolu anlar yaşadı.

Şehidin kardeşi Ramazan Doğan, "Burada kardeşimizin ismi yaşayacak. Belediye Başkanımız yardımcı oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Allah razı olsun, Allah tuttuğunu altın etsin" dedi.

Şehidin ablası Ayşe Kara ise kardeşini İstanbul’da olaydan önce sabah uğurladığını belirterek, "İstanbul’da bizde kalıyordu. Sabah ben uğurladım, öğlen haberini ben aldım. Nöbetçi olmamasına rağmen o gün arkadaşlarını kurtardı. Duygularımız yoğun. Böyle anılması çok güzel" diye konuştu.

"KAHRAMAN BİR ŞEHİDİMİZ VAR, ÇOCUKLARIMIZA GÖSTERMELİYİZ"

Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı, şehitlerin herhangi bir itibara ihtiyacı olmadığını belirterek, "Kozanlı kahraman bir şehit var ve bunu şehrimize, çocuklarımıza göstermemiz lazımdı. Bu anıtı ona hitaben yaptık. Allah şehidimizi incitmesin. Onların mücadelesiyle biz bugün huzurla hayatımızı sürdürüyoruz. Bizler de onların kardeşiyiz" dedi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır