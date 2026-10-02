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Kıbrıs Gazisi, bulduğu 400 bin liralık altınları zabıtaya teslim etti

Manisa’nın Demirci ilçesinde 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 8 Ata lira ve altın küpeyi bulmasının ardından ziynet eşyalarını sahibine ulaştırılmak üzere zabıta ekiplerine teslim etti.

Kıbrıs Gazisi, bulduğu 400 bin liralık altınları zabıtaya teslim etti

Yıllardır İzmir’de yaşayan, bahar aylarında tarla işleri için memleketi Demirci’ye gelen Ünalan, ilçe merkezinde alışverişini tamamladıktan sonra aracına yöneldi. Aracının yanında yerde bir poşet olduğunu fark eden Ünalan, poşetin içinde altın bulunduğunu anlayınca vakit kaybetmeden Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne gitti.

Kıbrıs Gazisi, bulduğu 400 bin liralık altınları zabıtaya teslim etti 1

Zabıta ekipleri tarafından tutanakla teslim alınan poşette yapılan incelemede, piyasa değeri toplamda 400 bin TL civarında 8 Ata lira ve bir çift altın küpe bulunduğu belirlendi. Ekiplerin ilçe merkezindeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesi sonucu ziynet eşyalarının sahibi S.D. belirlendi. Kıymetli eşyalar daha sonra eksiksiz şekilde sahibine teslim edildi.

"BEN SADECE İNSANLIK GÖREVİMİ YAPTIM"

Kıbrıs Gazisi, bulduğu 400 bin liralık altınları zabıtaya teslim etti 2

Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, yaptığı davranışın kendisi için doğal olduğunu belirterek, bulunan altınların sahibinin bunları büyük emeklerle kazanmış olabileceğini düşündüğünü söyledi. Ünalan, "74 yaşındayım. 1990 yılında köyümden ayrıldım, İzmir’de yaşıyorum. Bahar aylarında Demirci’ye geliyorum. Alışveriş yapmak için ilçe merkezine geldim. İşlerimi bitirip arabamın yanına vardığımda yerde bir poşet gördüm. İçine baktığımda altın olduğunu anladım. Bu altınların ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. Hiç düşünmeden Demirci Belediyesi’ne getirip teslim ettim. Sahibi bu altını ne büyük zorluklarla, ne emeklerle kazanmıştır, bunu çok iyi biliyordum. Allah kimseyi böyle imtihanlarla sınamasın. Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İzmir yaşam
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