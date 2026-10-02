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Bandırma’da sağanak yağış etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günler öncesinden yaptığı yağış uyarılarının ardından Bandırma’da sağanak yağış etkili oldu.

Bandırma’da sağanak yağış etkili oldu

Bandırma’da etkili olan sağanak, kent merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, şemsiye ve yağmurluklarla korunmaya çalışırken, bazı vatandaşlar ise işletmelerin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi.

Bandırma’da sağanak yağış etkili oldu 1

Yağışın etkisiyle cadde ve kaldırımlar ıslanırken, yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler daha dikkatli ilerledi. Kent merkezinde zaman zaman trafik yoğunluğu yaşanırken, ulaşım bazı noktalarda ağır ilerledi.

Sağanak yağışın etkili olduğu anlar objektiflere yansırken, Bandırma’da yağışlı hava ilçe genelinde etkisini gösterdi.

Bandırma’da sağanak yağış etkili oldu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji
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