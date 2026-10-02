Türkiye Diyanet Vakfından Pelitköy’deki çocuklara kıyafet desteği

Pelitköy Camii İmam Hatibi Hakan Sezen aracılığıyla gerçekleştirilen dağıtımda, ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet desteği sağlandı.

Yardım çalışması, çocukların ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra yüzlerinde tebessüm oluşturmayı da amaçladı. Mahallede gerçekleştirilen yardım faaliyetinin, dayanışma ve yardımlaşma kültürüne katkı sunduğu ifade edilirken, desteğin ulaştırılmasında emeği geçen Türkiye Diyanet Vakfı ve katkı sağlayanlara teşekkür edildi. İyiliğin toplumun farklı kesimlerine ulaştırılmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır