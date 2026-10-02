Tosya’da huzurevi sakinleriyle yaş pasta kesildi

Tosya Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Tosya Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen programa katılarak, yaşlılarla birlikte pasta kesti.

Ziyarette huzurevi sakinleriyle sohbet eden Başkan Yardımcısı Büyükacar, "Değerli büyüklerimizle bir araya gelerek sohbet ettik. Günlerini kutlayarak kendilerine sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diledik. Hayat tecrübeleriyle bizlere yol gösteren, geçmişimizle geleceğimiz arasında köprü kuran büyüklerimizin her zaman yanındayız. Onlara saygı ve sevgi göstermek, gönüllerini almak ve hayatlarına ortak olmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tüm büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nü kutluyor, kendilerine aileleri ve sevdikleriyle birlikte nice güzel yıllar diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır