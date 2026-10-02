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Elazığ’da kamyonun çarptığı adam yaralandı

Elazığ’da kamyonun çarptığı yaşlı adam yaralanırken, kamyon sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Elazığ’da kamyonun çarptığı adam yaralandı

Kaza, Elazığ-Diyarbakır kara yolu Gözeli mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan M.Ç.’ye çarparak olay yerinden uzaklaştı.

Elazığ’da kamyonun çarptığı adam yaralandı 1

Kazada yaşlı adam yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kazaya karışan kamyon sürücüsünün bulunması için çalışma başlattı.

Elazığ’da kamyonun çarptığı adam yaralandı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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