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Soma’daki maden faciasında ölen Denizlili madenci son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenciden birisi olan Denizlili Halit Ersay, baba ocağı Çameli ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde dün meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.

Soma’daki maden faciasında ölen Denizlili madenci son yolculuğuna uğurlandı

Manisa’nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenciden birisi olan Denizlili Halit Ersay, baba ocağı Çameli ilçesinde gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik işletmesinde dün meydana gelen göçüğün ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Göçük altında kalan 7 işçiden 2’si yaralı olarak kurtarılarak, hastanede tedavi altına alındı. Dün akşam saatlerinde cansız bedenine ulaşılan Halit Ersay’ın ardından Kerim Ören’in de cansız bedenine ulaşıldı. Sabah saatlerine kadar devam eden çalışmaların ardından göçük altında bulunan diğer işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya’nın da cansız bedenleri göçük altından çıkartıldı.

Soma’daki maden faciasında hayatını kaybeden 5 madenciden birisi olan 37 yaşındaki Halit Ersay’ın ekmek parası için Denizli’nin Çameli ilçesinden Soma’ya çalışmaya gittiği ortaya çıktı. Halit Ersay’ın cenazesinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından memleketi Çameli’ye bağlı Kirazlıyayla Mahallesi’ne getirildi. Ersay’ın cenazesi Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kirazlıyayla Mahallesi Kemer Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Protokol üyeleri, evli ve 3 çocuk babası olan madencinin yakınlarını tören boyunca yalnız bırakmadı.

Hayatını kaybeden madenci için düzenlenen cenaze törenine İlçe Kaymakamı Mustafa Çelik, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Manisa Sarıgöl Kaymakamı Halil Dalak, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı. Protokol üyeleri, cenazenin toprağa verilmesinin ardından ailenin yaşadığı eve geçerek, taziye dileklerini iletti.

Soma’daki maden faciasında ölen Denizlili madenci son yolculuğuna uğurlandı 1

Soma’daki maden faciasında ölen Denizlili madenci son yolculuğuna uğurlandı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa
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