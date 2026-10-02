HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Köy yolunda asfalt mesaisi başladı

Bolu’nun Mudurnu ilçesine bağlı Pelitözü köyü grup yolunda, sıcak asfalt öncesi PMT (Plentmiks Temel) serim çalışmalarına başlandı.

Köy yolunda asfalt mesaisi başladı

Bolu İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü saha ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar, yıllık çalışma programı kapsamında gerçekleştiriliyor. Yaklaşık 4 kilometrelik güzergâhta sürdürülen çalışmalar kapsamında, BSK (Sıcak Asfalt) öncesinde PMT serimi yapılıyor.

PMT çalışmalarının tamamlanmasının ardından, mevsim şartları da dikkate alınarak güzergâhta sıcak asfalt serim çalışmalarına geçilmesi planlanıyor. Çalışmalar kapsamında yol güzergâhındaki virajların düzenlendiği ve engebeli bölümlerin iyileştirildiği belirtildi.

Köy yolunda asfalt mesaisi başladı 1

Pelitözü Köyü Muhtarı Vedat Aldemir, yolun yıllardır kullanılan ve virajlı, engebeli yapıya sahip olduğunu belirterek, "Köylülerimiz bizden istiyor. Bizde Özel İdare’den istiyoruz yapılıyor" dedi. İl Genel Meclis Üyesi Vedat Özkan ise köy yollarının ihtiyaçlara uygun şekilde asfaltlanması için çalışmaların planlandığını ifade ederek, "Mudurnu Pelitözü köyümüzün 4 kilometrelik asfalt yapım çalışmasında ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 40 kişilik ekiple çalışmalar sürdürülüyor. İnşallah birkaç gün içerisinde tamamlanacak" diye konuştu.

Köy yolunda asfalt mesaisi başladı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soma’daki maden faciasında ölen Denizlili madenci son yolculuğuna uğurlandıSoma’daki maden faciasında ölen Denizlili madenci son yolculuğuna uğurlandı
Sivas ve Tokat UMKE ekipleri zorlu tatbikatı eksiksiz tamamladıSivas ve Tokat UMKE ekipleri zorlu tatbikatı eksiksiz tamamladı

Anahtar Kelimeler:
Bolu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Trump tehdit etmişti! Uçak gemisi ve on binlerce asker gönderiyorlar

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon!

Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon!

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Hakemlerden, TFF Başkanı ve MHK Başkanı'na ağır suçlamalar

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

Fenomen kaynanaya acı haber! Oğlu silahlı saldırıya uğradı

İslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladı

İslam Memiş altındaki düşüşün perde arkasını açıkladı

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı

Akaryakıtta zam dalgası sürüyor! 40 TL barajı aşıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.