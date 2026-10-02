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Bolu’da sıcak asfalta yapışan şahin, muhtarın müdahalesiyle kurtarıldı

Bolu’nun Göynük ilçesinde yol kenarında kanatları sıcak asfalta bulaştığı için uçamayan şahin, Gürpınar köyü muhtarı Metin Keskin tarafından kurtarıldı.

Bolu’da sıcak asfalta yapışan şahin, muhtarın müdahalesiyle kurtarıldı

Keskin, evine götürdüğü şahinin kanatlarına yapışan asfalt ve zifti temizledikten sonra kuşu yeniden doğaya bıraktı.

Bolu’nun Göynük ilçesinde tarlasından evine dönen Gürpınar köyü muhtarı Metin Keskin, yol kenarında uçamayan bir şahin fark etti. Şahinin yanına giden Keskin, kuşun kanatlarının yola dökülen sıcak asfalta bulaştığını gördü. Şahinin uçamaması üzerine harekete geçen Keskin, kuşu evine götürdü. Burada şahinin kanatlarına yapışan asfalt ve zifti kendi imkanlarıyla temizleyen Keskin, kuşu yıkayarak bakımını yaptı. Kanatları temizlenen şahin, yeniden uçabilecek hale gelmesinin ardından doğaya bırakıldı.

Bolu’da sıcak asfalta yapışan şahin, muhtarın müdahalesiyle kurtarıldı 1

Yaşadığı olayı anlatan Metin Keskin, "Şahin avlanmak için yere inmiş, yerde de yola atılan asfalta bulaşmış. Asfalt üzerine bulaşınca uçamaz olmuş. Ben şahini yol kenarında buldum. Asfalt ziftini tamamen temizledik. Şahinimizi doğaya bırakacağız. Doğaya çok yararlı bir hayvan, kartal parçası bu" dedi.

Bolu’da sıcak asfalta yapışan şahin, muhtarın müdahalesiyle kurtarıldı 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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