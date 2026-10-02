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Muş’ta jandarmadan 39 bin 839 trafik denetimi

Muş’ta jandarma ekiplerince eylül ayında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 39 bin 839 araç ve sürücü kontrol edilirken, 6 milyon 673 bin 135 lira trafik cezası uygulandı.

Muş’ta jandarmadan 39 bin 839 trafik denetimi

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında trafik denetimleri ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada, çalışmalar kapsamında 39 bin 839 trafik denetimi gerçekleştirildiği, bin 3 trafik cezası uygulandığı ve toplam 6 milyon 673 bin 135 lira ceza tutarı belirlendiği belirtildi. Denetimlerde 272 aracın trafikten men edildiği kaydedilen açıklamada, düzenlenen 47 eğitim faaliyetinde ise toplam 2 bin 580 vatandaşa trafik güvenliği konusunda eğitim verildiği ifade edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Muş
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