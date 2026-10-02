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Sermaye piyasası soruşturmasında 20 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Sermaye piyasası soruşturmasında 20 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmanın kapsamı genişliyor. Fon soruşturması olarak bilinen süreçle ilgili gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

FON SORUŞTURMAIS: 20 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltına alınan Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur, Tahir Fatih Mutlu ve Erol Demirbaş isimli 20 şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı fon soruşturması
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