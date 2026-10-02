Aliyev’in göndermeleri gündem olur! “Bize kimse yardım etmedi, herkes yerini bilsin”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in Yeni Azerbaycan Partisi’nin 8. Kongresi’nde kullandığı ifadeler gündem oldu. Aliyev’in “Herkes yerini bilsin” ve “Hiç kimsenin yardımına da himayesine de ihtiyacımız yok” çıkışı dikkat çekti.

Yeni Azerbaycan Partisi’nin (YAP) 8. Kongresi, 2 Ekim’de başkent Bakü’deki Haydar Aliyev Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kongrede konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve YAP Genel Başkanı İlham Aliyev, ülkesinin dış politika anlayışına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Azerbaycan’ın iç işlerine müdahale edilmemesi gerektiğini vurgulayan Aliyev, ülkesinin herhangi bir devletin yardımına veya himayesine ihtiyaç duymadığını söyledi.

“HERKES YERİNİ BİLSİN” BU CÜMLE KİME GÖNDERME?

Aliyev konuşmasında sert ifadeler kullanarak şu mesajı verdi:

“Herkes yerini bilsin, bizim işlerimize karışmasın, yaşam tarzımıza burnunu sokmasın ve bize yol göstermesin. Herkes kendi halkının ve devletinin derdine düşsün.”

Azerbaycan lideri, ülkesinin geçmişte ihtiyaç duyduğu dönemde gerekli desteği görmediğini de savundu.

“HİÇ KİMSENİN HİMAYESİNE İHTİYACIMIZ YOK”

Aliyev, “Bizim hiç kimsenin yardımına da ihtiyacımız yok, himayesine de ihtiyacımız yok. Bizim ihtiyaç duyduğumuz zamanda hiç kimse yardım etmedi. Bir milyon yerinden edilmiş insanımız varken hiç kimse bize el uzatmadı. Ne aldıysak paramızla aldık” ifadelerini kullandı.

Aliyev ayrıca Azerbaycan’ın “ideolojik alanının” yabancı unsurlar ve yabancı etkilerden uzak tutulması gerektiğini belirterek, dış politikanın da ülkenin işlerine müdahaleye izin vermeyecek şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Herkes yerini bilsin” sözlerinin hangi ülke veya ülkeleri hedef aldığı tartışılmaya devam ediyor.

NETANYAHU KONUŞURKEN SALONDA KALMIŞLARDI

Aliyev’in açıklamaları, geçtiğimiz günlerde BM Genel Kurulu’nda yaşanan dikkat çekici görüntülerin ardından geldi. İsrail Başbakanı soykırımcı Binyamin Netanyahu’nun konuşmasını aralarında Türkiye’nin de bulunduğu çok sayıda ülke heyeti salonu terk ederek protesto ederken, Azerbaycan temsilcisinin salonda kalması Türkiye’de kamuoyunun bir bölümünde tepki ve tartışmalara neden olmuştu.