Diyette kısır yenir mi? Diyette kısır nasıl yenilebilir?

Diyetteyken tüketilmemesi veya sınırlandırılması gereken besinler vardır. Bunlar içerdikleri kalori miktarlarına ve besin değerlerine göre sağlıksız olarak tanımlanabilir. Bilhassa diyet yaparken işlenmiş gıdalardan uzak durulmalıdır. Bunların haricinde daha masum kabul edilen bazı gıdalar vardır. Bunlardan biri de kısırdır. Kısır besleyici ve sağlıklı bir besin olarak öne çıksa da içeriğinde bulgur gibi yüksek karbonhidrata sahip bileşenler mevcuttur. Bu kapsamda "diyet yaparken kısır yenilebilir mi?" konusunda araştırma yapılmaktadır.

Diyette kısır yenir mi?

Diyet yaparken kısır yenmesinde herhangi bir yasak bulunmaz. Kısır içerisinde bulgur, sebzeler, yeşillikler ve baharatlar gibi sağlıklı besinler olan bir meze veya salata türü olarak tanımlanabilir. Dolayısıyla sağlıklı gıdalardan meydana gelen bu karışım diyet sürecinde de tüketilebilir. Fakat diyet yaparken porsiyon miktarına dikkat etmek son derece önemlidir. Kısırın kalori miktarı, yapımında kullanılan malzemelere ve porsiyona göre farklılık gösterebilir.

Aşırıya kaçmadan kısır yemek dengeli beslenme planı içerisinde kabul edilebilir bir durumdur. Örneğin, kısırı bir öğün olarak değil, salata veya yan ürün olarak az miktarda yemek daha uygun olabilir.

Ayrıca kısırda bulunan sebzelerin ve baharatların birçok açıdan faydalı olduğu da bilinmelidir. Kısırdaki domates, salatalık ve maydanoz gibi gıdalar, vitamin ve mineral bakımından oldukça zengindir.

Diyette kısır nasıl yenilebilir?

Kısırın kilo kontrolüne etkisi tamamen günlük alınması gereken kalori ihtiyacıyla ilgili bir durumdur. Diyet yaparken günlük kalori ihtiyacını geçmemek ve dengeli beslenmek kilo kontrolünü sağlamanın temel faktörüdür. Diyette kısır yerken içeriğindeki zeytinyağı 1-2 yemek kaşığı ile sınırlanabilir. Bu sayede de kalori oranı da azaltılabilir. Ayrıca kısırın içerisine daha fazla sebze ilave edilerek de kalori miktarı düşürülebilir. Bununla beraber ana madde olarak bulgur yerine kinoa veya karnabahar tercih edilerek de daha az kalorili bir kısır elde edilebilir.

Önemli uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez.