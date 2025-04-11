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Diyette makarna yenir mi? Diyette makarna nasıl yenilebilir?

Kilo vermek veya kilosunu korumak isteyenler diyet yaparken bazı lezzetli yiyeceklerden mahrum kalmak zorunda olabilirler. Bilhassa makarna gibi karbonhidrat oranı fazla besinler diyet yapan pek çok kişinin kafasında soru işaretleri oluşmasına neden olmaktadır. Bu noktada zayıflamak isteyen bir kişinin diyet esnasında makarna tüketip tüketemeyeceği sıklıkla araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, diyette makarna yenir?

Diyette makarna yenir mi? Diyette makarna nasıl yenilebilir?
Defne Vera Şahin

Ülkemizde yıllardır sevilerek tüketilen gıdalardan biri makarnadır. Makarna sade olarak tüketilebildiği gibi günümüzde çeşitli soslarla harmanlanarak lezzeti artırılan yemeklerden biridir. Aşırı tüketilmesi nedeniyle kilo aldıran yiyecekler arasında yer aldığı için birçok diyetisyen tarafından makarna yasağı uygulanmaktadır. Fakat diyet yaparken de makarna yemek isteyen ve makarnayı çok seven kişiler olduğu da unutulmamalıdır.

Diyette makarna yenir mi?

Günümüzde birçok insan sağlıklı bir şekilde kilo verebilmek için diyet programları uygulamaktadır. Diyet yaparken yenebilecek yemekler çeşitlendirilmek istenirken akıllara bir şekilde makarna da gelir. Makarna karbonhidrat kaynağı olarak bilinen fakat içeriğinde protein de bulunan bir gıdadır. Makarna, durum buğdayından elde edildiği için kontrollü bir şekilde tüketildiğinde aslında sağlıklı bir besin olarak sayılabilir. Ancak aşırı miktarda yenildiğinde kilo aldırma özelliği de çok fazladır.

Öte yandan makarnanın kalorisi, kullanılan un türüne ve porsiyon miktarına göre farklılık gösterir. Klasik makarna olarak bilinen makarna beyaz unla yapılır ve işlenmiş karbonhidrat içerir. Bu yüzden kan şekerini hızlıca yükseltebilir. Tam buğday veya kepekli undan üretilen makarna türleri ise daha uzun süre tokluk sağlarken sindirimi daha yavaştır. Diyet yaparken makarna tüketilebilir. Fakat porsiyon miktarına dikkat edilmelidir. Ayrıca beyaz unlu makarna yerine tam buğday, mercimek veya kinoadan yapılan makarna türleri tercih edilmelidir.

Diyette makarna nasıl yenilebilir?

Diyet yaparken tavsiye edilen makarna porsiyonu 100 gramdır. 100 gram makarna piştiğinde ve sebzeler ile tüketildiğinde oldukça doyurucu bir öğün olacaktır. Makarnayı çok fazla tüketmemek için tabakta sağlıklı gıdalara da yer verilmelidir. Örneğin yağsız et, balık, yumurta ve bol miktarda sebze gibi besinlerle birlikte tüketmek tokluk hissini de artıracaktır.

Dikkat edilmesi gereken bir konu olarak; makarna krema eklenmeden tüketilmelidir. Kremada yüksek miktarda yağ olduğundan krema yerine yağsız sebzeli soslar tercih edilmelidir.

Önemli uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez.

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Anahtar Kelimeler:
diyet makarna
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