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Diyette yağ kullanılır mı? Diyette yağ kullanımı nasıl olmalıdır?

Yağlar insan vücudunda önemli görevler üstlenirler. Ancak ne kadar tüketilmesi gerektiğini de bilmek gerekir. Son 50 yılda yapılan araştırmalara göre diyetler orta yağlıdan çıkarılıp az yağlı biçiminde güncellenmiştir. Yağlar, oldukça etkili bir enerji kaynağı olsalar da kilo vermek isteyen kişiler tarafından uzak durulan besin maddeleridir. Peki, diyette yağ kullanılır mı?

Diyette yağ kullanılır mı? Diyette yağ kullanımı nasıl olmalıdır?
Defne Vera Şahin

Yağ, insan vücudundaki birçok faaliyetin gerçekleşebilmesi için gerekli bir besin maddesidir. Yağda eriyen vitaminler olarak bilinen A, D, E ve K vitaminlerinin vücutta etkili bir şekilde görev yapabilmesi yağa ihtiyaç duyulur. Ancak sağlıklı bir süreç için günlük alınması gereken enerjinin %30 kadarının yağlardan elde edilmesi daha uygundur. Bu nedenle diyet esnasında yağ alımına oldukça dikkat edilir. Yağ tüketimi tamamen kısıtlanır veya daha faydalı olacak şekilde düzenlenir.

Diyette yağ kullanılır mı?

Diyet yaparken en çok dikkat edilen hususlardan biri de yağ alımıdır. Protein ve karbonhidratlarla birlikte besleyici besin maddelerinden biri de yağdır. Doğru oranlarda tüketilen yağlar, insan bedeni için mükemmel bir enerji kaynağı olarak bilinir. Diyet esnasında günlük yağ tüketiminin devam etmesi sağlıklı beslenme açısından oldukça önemlidir. Ancak genellikle insanlar ne kadar yağ tüketmesi gerektiği hakkında bir bilgi sahibi değildir.

Her bireyin günlük tüketmesi gereken yağ oranı kişiden kişiye farklılık gösterir. Bireyin kilo vermesi ya da dengesi yağ alımına bağlı olarak diğer yeme alışkanlıkları ve diyet gibi faktörlerle ilişkilidir. Örneğin; sağlıklı beslenmeye dikkat eden ve günlük 1,500 kaloriye ihtiyaç duyan kişiler 50 gram yağ tüketirken, 2000 kaloriye ihtiyaç duyanlar ise 67 gram yağ tüketmelidir.

Diyette yağ kullanımı nasıl olmalıdır?

Diyet yaparken günlük alınması gereken yağ oranı kişiden kişiye farklılık gösterir. Kişilerin beslenme alışkanlıkları, yedikleri besinler, fiziksel aktiviteleri ve daha birçok faktöre bakılarak ihtiyaç duyulan yağ oranı belirlenir. Bu konuda kesin bir bilgiye sahip olmak için diyetisyene veya beslenme uzmanına danışmak gerekmektedir.

Günlük yağ alımını dengede tutabilmek adına aşağıdaki önerilere dikkat edilebilir:

  • Doymuş ya da trans yağ yerine doymamış yağ tüketilmelidir.
  • Paketli hazır gıdaların etiketleri incelenmeli ve bu sayede besin değerleri konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.
  • Günlük yağ tüketimini azaltmak için pişirme yöntemi olarak fırın, ızgara, haşlama gibi yöntemler tercih edilmelidir.

Önemli uyarı: Bu içerik tıbbi tavsiye yerine geçmez.

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