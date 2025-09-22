HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

DMM "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM "Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı
Recep Demircan

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı sosyal medya paylaşımlarında, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği şeklinde ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve dezenformasyon içerdiği belirtildi.

Açıklamada, burada meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla AFAD koordinasyonunda bölgeye sevk edilen 320 konteynerden 263'ünün kurulumunun tamamlandığı bilgisi verildi.

"TEMEL YAŞAM MALZEMELERİYLE DONATILDI"

Bu kapsamda Sındırgı ile Bigadiç ilçelerine 242 yaşam ve 13 çalışma konteyneri kurulduğu, talep doğrultusunda ilave konteynerlerin yerleştirilmesine devam edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurulan konteynerler de temel yaşam malzemeleriyle donatılmış olarak teslim edilmektedir. Buna ek olarak, depremzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Balıkesir'e 50 milyon lira ve Manisa'ya 10 milyon lira olmak üzere toplam 60 milyon lira Acil Yardım Ödeneği gönderilmiştir. Bu çerçevede depremden etkilenen hanelere aile başına 20 bin ila 110 bin lira tutarlarında ödemeler yapılmış, ayrıca Sındırgı Kaymakamlığına barınma, bakım ve onarım giderleri için 9,2 milyon lira aktarılmıştır. Kamuoyunun resmi açıklamaları dikkate alması, dezenformasyon içeren paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

DMM "Balıkesir in Sındırgı ilçesinde depremzedelere konteyner verilmediği" iddiasını yalanladı 1

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bayrampaşa Belediyesi'ndeki seçimi CHP kazanmıştı! AK Parti harekete geçtiBayrampaşa Belediyesi'ndeki seçimi CHP kazanmıştı! AK Parti harekete geçti
Tele1 hakkında soruşturma! Bakan Tunç duyurduTele1 hakkında soruşturma! Bakan Tunç duyurdu

Anahtar Kelimeler:
İletişim Başkanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.