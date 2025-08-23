DMM'den boru hattı geliriyle ilgili iddialara ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'Türkiye'nin Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı üzerinden 2 milyar 320 milyon dolar gelir elde ettiği, bu tutarın Turkish Energy Company (TEC) adlı şirkete aktarıldığı ve 1 milyar 416 milyon dolarının kaybolduğu' yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu ve dezenformasyon amaçlı kara propaganda niteliği taşıdığı belirtildi. Açıklamada, BOTAŞ'ın 2014-2018 yılları arasında petrol taşıma faaliyetlerinden elde ettiği hasılatın 1,48 milyar dolar olduğu vurgulanırken, ilgili tahkim kararında da Türkiye'nin 2,32 milyar dolar gelir elde ettiğine dair herhangi bir ifade bulunmadığı kaydedildi.

BUHARLAŞMA MÜMKÜN DEĞİLDİR

İddiaya konu olan Turkish Energy Company'nin (TEC) tamamen kamuya ait bir devlet şirketi olduğu ifade edilen açıklamada, TEC'in tüm faaliyetleri, gelir ve harcamalarının mevzuata uygun şekilde kayıt altına alındığı, Sayıştay tarafından denetlendiği ve TBMM KİT Komisyonu'nda görüşüldüğü belirtildi. Bu nedenle herhangi bir gelir kaybı ya da 'buharlaşma'nın mümkün olmadığı vurgulandı.

IRAK'IN TÜRKİYE'YE TAZMİNAT ÖDEMESİNE HÜKMEDİLDİ

Açıklamada ayrıca, tahkim davasında Türkiye'nin uluslararası hukuktan doğan haklarını savunduğu, Irak aleyhine ileri sürdüğü ihlal iddialarının kabul edildiği ve Irak'ın Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmedildiği hatırlatıldı. Irak lehine verilen tazminat kararına karşı ise Türkiye tarafından başlatılan iptal davası sürecinin halen devam ettiği belirtildi.

Yargı süreci devam eden uluslararası bir mesele üzerinden kamuoyuna maddi gerçeklerle bağdaşmayan, yanıltıcı ve kasıtlı iddialar servis edilmesinin, ülkenin çıkarlarına zarar verme potansiyeli taşıdığına dikkat çekildi. Kamuoyunun, resmi kurumların açıklamalarına itibar etmesi ve asılsız, siyasi saiklerle dolaşıma sokulan paylaşımları dikkate almaması önemle rica olundu.

Kaynak:ekoltv.com.tr