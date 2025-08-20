HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

DMM'den 'Komisyon talepleri' iddialarına yalanlama geldi! "Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda 'DEM Parti'nin' Türkiye’nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu iddia edilmişti. Bu iddialarla ilgili olarak Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. Açıklamada, "Türkiye’nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımlar, tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir. Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur" denildi.

DMM'den 'Komisyon talepleri' iddialarına yalanlama geldi! "Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur"
Melih Kadir Yılmaz

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin konuyla ilgili olarak yayınladığı açıklama şu şekilde:

"Çeşitli sosyal medya mecralarında, bir siyasi partinin TBMM çatısı altında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda, Türkiye’nin egemenliğini ve milli birliğini hedef alan taleplerde bulunduğu yönünde yapılan paylaşımlar, tamamen asılsızdır ve dezenformasyon içermektedir.

DMM den Komisyon talepleri iddialarına yalanlama geldi! "Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur" 1

"KOMİSYON FAALİYETLERİNİ BÜYÜK BİR DİKKAT VE UYUM İÇİNDE SÜRDÜRMEKTEDİR"

Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye Yüzyılı hedeflerimize giden yolda milli birlik ve beraberliğimizi pekiştiren, toplumsal barışı güçlendiren stratejik bir çalışmadır. Bu sürecin önemli bir parçası olan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Meclis’te temsil edilen 11 siyasi partiden toplam 51 üyenin katılımıyla faaliyetlerini büyük bir dikkat ve uyum içinde sürdürmektedir.

DMM den Komisyon talepleri iddialarına yalanlama geldi! "Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur" 2

"TBMM'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANMIŞTIR"

TBMM Başkanlığı tarafından da teyit edildiği üzere, Komisyonun bugüne kadar gerçekleştirdiği 4 toplantının gündemi ve içerikleri şeffaflık ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılmıştır. Komisyon çalışmaları basına açık olarak yürütülmüş, oturumlar muhabirler tarafından takip edilmiş ve görüşme tutanakları TBMM’nin resmî internet sitesinde yayımlanmıştır.

Şu ana kadar gerçekleştirilen tek gizli oturum ise, İçişleri ve Millî Savunma Bakanlıkları ile Millî İstihbarat Başkanlığı’nın Komisyon üyelerini bilgilendirmek amacıyla katıldığı toplantıdır. Bu toplantı da dahil olmak üzere, sosyal medyada dolaşıma sokulan hiçbir talep veya teklif kesinlikle gündeme getirilmemiştir.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNİ HEDEF ALAN AÇIK BİR PROVOKASYONDUR"

Hal böyle iken, Komisyonun gündemine hiç gelmemiş, hiçbir parti tarafından teklif edilmemiş ve müzakere konusu dahi olmamış hususları çarpıtarak kamuoyuna sunmak; yalan ve iftira yoluyla Terörsüz Türkiye sürecini hedef alan açık bir provokasyondur.

"KAMUOYUNUN RESMİ AÇIKLAMALARA İTİBAR ETMESİ RİCA OLUNUR"

Kamuoyunun, yalnızca Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından yapılan resmî açıklamalara itibar etmesi; asılsız, gerçek dışı ve provokatif nitelikteki dezenformasyon içeriklerine kesinlikle değer vermemesi önemle rica olunur"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Elazığ’da silahlı kavga: 1 yaralıElazığ’da silahlı kavga: 1 yaralı
Ankara'da orman yangını! Çok sayıda ekip yönlendirildiAnkara'da orman yangını! Çok sayıda ekip yönlendirildi

Anahtar Kelimeler:
komisyon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

Fenerbahçe yeni transferini duyurdu!

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

Polis memuru, eşini öldürmüştü! Korkunç olayın detayları ortaya çıktı

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

CHP'li başkan hakkında AK Parti iddiası! Açıklama geldi

Okan Buruk, "Kimse bunu konuşmuyor" diyerek açıkladı

Okan Buruk, "Kimse bunu konuşmuyor" diyerek açıkladı

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

2 çocuk genç kızları taciz etti... Akıllara Hakan Çakır cinayeti geldi

Bilim kurgu filmlerini aratmıyor: "Tek depoyla 3 bin km yol gidiyor"

Bilim kurgu filmlerini aratmıyor: "Tek depoyla 3 bin km yol gidiyor"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.