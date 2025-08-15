HABER

DMM, "şap hastalığının hızla yayıldığı ve ekonomik kayba yol açtığı" iddialarını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hayvanlarda görülen şap hastalığının ülkemizde bazı bölgelerde hızla yayıldığı ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayba yol açtığı" iddialarının bilimsel temelden yoksun olduğunu bildirdi.

DMM'nin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan, söz konusu iddiaların dezenformasyon amaçlı olup bilimsel temelden yoksun olduğu belirtilerek, Tarım ve Orman Bakanlığının, hayvansal üretimi artırmak, verim ve kaliteyi yükseltmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüğü, hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik aşılama çalışmalarını aralıksız yürüttüğü aktarıldı.

HASTALIĞIN YAYILIMINI ÖNLEMEK AMACIYLA HAYVAN HAREKETLERİNİN KISITLANDI

Açıklamada, yeni şap serotipi SAT1'in tespit edilmesinin ardından hastalığın yayılımını önlemek amacıyla hayvan hareketlerinin kısıtlandığı, 30 Haziran itibarıyla da hayvan pazarlarındaki faaliyetlerin geçici olarak durdurulduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Şap Enstitüsü'nde üretilen 11 milyon dozdan fazla aşı, uluslararası standartlara uygun olarak gerekli tüm kontrollerden geçirilip sahaya ulaştırılmaktadır. Nitekim aşılama oranının yüzde 85'i geçtiği bölgelerde hastalık belirgin şekilde gerilemektedir. Aşı üretimi ve sahaya sevki yoğun şekilde devam etmektedir. Hayvan pazarları önümüzdeki günlerde peyderpey açılmaya başlanacaktır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş iddiaları dikkate almaması, resmi açıklamalara itibar etmesi önem taşımaktadır."

15 Ağustos 2025
15 Ağustos 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

