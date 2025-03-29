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  4. DMM: Televizyon kanallarının reyting oranlarına ilişkin paylaşımlar dezenformasyondur

DMM: Televizyon kanallarının reyting oranlarına ilişkin paylaşımlar dezenformasyondur

29.03.2025 23:42
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları"nı gösterdiği iddiasıyla yapılan paylaşımların dezenformasyon olduğunu bildirdi.

DMM: Televizyon kanallarının reyting oranlarına ilişkin paylaşımlar dezenformasyondur

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Televizyon kanallarının bir miting sırasındaki reyting oranları iddiasıyla yapılan paylaşımlar dezenformasyondur. Türkiye'de resmi izlenme/dinlenme oranları (reyting) ölçümleri, bütün kanallara takip eden günün sabahında ulaşmaktadır. Resmi reyting sisteminde hiçbir kanalın anlık veri ölçümlemesi yapılmamaktadır. Dolayısıyla sosyal medyada paylaşılan görsellerdeki reyting ölçümlerinin bir geçerliliği bulunmamaktadır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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İletişim Başkanlığı
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