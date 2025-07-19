Doğaseverler Kocagöl'e dikkat çekti

Aydın'da tarihin ve ekosistemin korunması adına önemli çalışmalar yürüten Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), ‘Çarşamba Söyleşileri'ne aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede düzenlenen söyleşinin bu haftaki konusu "Kocagöl Ölmeden" oldu. Söyleşilerin bu haftaki konuğu ise belgesel fotoğrafçılarından Hülya Mutlu Avcı ve Aysun Ataç oldu. Söyleşide Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize kıyısı olan tek lagün olma özelliği taşıyan Kocagöl'e dikkat çekildi. Belgesel fotoğrafçı Hülya Mutlu Avcı, yok olma sinyali vermeye başlayan ve adı her ne kadar koca olsa da, yıllardır devam eden insan baskısıyla küçük bir göle dönüşen Kocagöl'de yaşanan çevresel tahribatı gözler önüne serdi.

Sazlıkların yakıldığı, su kaynaklarının kuruduğu gölde yaşam mücadelesi veren canlıların dramı da, fotoğraflarla kare kare anlatıldı. İklim değişikliği ve çevre tahribatına dikkat çekmek istediklerini ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, söyleşi ile ilgili yaptığı açıklamada "Çarşamba Söyleşilerinde bu hafta, iklim değişikliğine dikkat çekmek, çevrede olup bitenlerin gözle görülür sonuçlarıyla birlikte nedenlerini anlamaya çalışmak amaçlı olarak Antroposen Çağdan Belgesel Hikayeler başlığıyla başlatılan kolektif editoryal fotoğraf çalışmaları kapsamında proje üreten belgesel fotoğrafçılarından Hülya Mutlu Avcı ve Aysun Ataç'ı konuk ettik. Hülya Mutlu Avcı 'Kocagöl Ölmeden' konulu sunumunda, Kuşadası'nın tek lagün gölü olan Kocagöl'ün hikayesini ve çalışma sürecinde gördüğü tüm olumsuzlukları ve sorunların içinde yaşamaya çalışan canlıları ve suyun hikayesini çekmiş olduğu fotoğraflar üzerinden anlattı. Kuşların yaşam alanları olan sazlıkların yakıldığını, tahrip edildiğini, gölü besleyen tatlı su kaynaklarının kurutulduğunu, çevresinden gelen atık sularla kirletildiğini, binlerce insanın girdiği plajlara akan suların halk sağlığını tehdit ettiğini belirtti. Aysun Ataç ise 'Dilovası' konulu sunumunda, bu kentin diğer ilçelerden çok farklı olarak fabrika-kent olduğunu, yapayalnız ve çaresizliklerini fotoğraflarla anlattı" ifadelerine yer verdi.

Yapılan sunumlardan sonra konukların sorularını yanıtlayan Hülya Mutlu Avcı ve Aysun Ataç'a, Antroposen Çağdan Belgesel Hikayeler projesinin editörleri Özcan Yurdalan ve Yusuf Aslan tarafından EKODOSD'un teşekkür belgeleri takdim edildi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır