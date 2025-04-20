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Doğaseverler Ölbe Vadisi'nde buluştu!

Elazığ’da Turizm Haftası çerçevesinde Ölbe Vadisi’nde doğa yürüyüşü düzenlendi.

Doğaseverler Ölbe Vadisi'nde buluştu!

Elazığ’da Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından Ölbe Vadisi’nde
doğa yürüyüşü düzenlendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği etkinlikte katılımcılar doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi. Elazığ Doğa Sporları Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen yürüyüşe, il müdürlüğü çalışanları, turizm uzmanları, kulüp üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda doğasever katıldı.

Yaklaşık 4 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüş, Göllübağ Köyü’nden başlayarak Oymaağaç Köyü’nde sona erdi. Trekking ve dağcılık disiplin kurallarına uygun şekilde yapılan etkinlik boyunca katılımcılar doğanın sunduğu eşsiz manzaralar eşliğinde yürüyüşlerini tamamladı. Etkinlikte çevre duyarlılığı ön plana çıkarılırken, ‘Doğaya bırakacağımız tek şey ayak izlerimizdir’ mesajı vurgulandı.

Elazığ Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Turizm Haftası etkinliklerimiz çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz bu yürüyüş ile vatandaşlarımızı doğayla buluşturmayı ve ilimizin doğal miraslarına dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Katılımcılarımıza teşekkür ediyor, bu tür etkinliklerle Elazığ’ın kültürel ve doğal değerlerini tanıtmaya devam edeceğiz" denildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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