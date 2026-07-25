Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar: Dalgalar kıyıları dövüyor

Meteoroloji’nin Doğu Akdeniz için uyarısının ardından Mersin kıyılarında kuvvetli rüzgar etkili oluyor. Kuvvetli rüzgar nedeniyle deniz iki renge bürünürken, dev dalgalar oluştu. Kıyıdan yaklaşık yarım mil açığa kadar yer yer denizde kirli bir görüntü oluştu.

MERSİN'DE KUVVETLİ FIRTINA

Erdemli ilçesinde ise bazı bölgelerde dalgalar zaman zaman 3-4 metreye kadar çıktı. Koylarda vatandaşlar denize girerken, tamamen açık alanlarda zaman zaman güvenlik güçlerinin uyarı yaptığı öğrenildi.

DALGALAR KIYILARI DÖVÜYOR

Doğu Akdeniz'de ve kıyılarda etkili olan kuvvetli rüzgarın hızının saatte 65 kilometreye çıkabileceği bildirilerek, vatandaşlar uyarıldı.

Öte yandan, yaylalarda yağış geçişlerinin beklendiği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır