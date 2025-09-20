HABER

Doğum günü hediyesi kuşun peşinden altıncı kattan betona düştü! Burak ayağa kalkmak istiyor: "'Kafatası kırıldı, akciğeri parçalanmış' dediler"

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki Burak Kara, doğum gününde annesinin hediye ettiği muhabbet kuşunu yakalamaya çalışırken 6'ncı kattan düşerek ağır yaralandı. Beton zemine çakılan küçük Burak, vücudundaki çok sayıda kırık nedeniyle 7 kez ameliyat geçirdi. Uzun süren tedavi sürecinin ardından yürüteçle yürümeye başlayan Burak, en büyük hayalinin yeniden ayağa kalkıp Fenerbahçe forması ve kramponlarıyla futbol oynamak olduğunu söyledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan Burak Kara'ya annesi Gülizar Yılmaz, nisan ayında doğum günü hediyesi olarak muhabbet kuşu aldı. Doğum günü olan Kaya, ertesi gün evin içerisinde uçması için kuşu kafesinden çıkarttı.

6'NCI KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Ancak kuş 6'ncı katta bulunan evin terasından kaçtı. Küçük Burak, terasın köşesinde duran kuşa uzanmak isterken dengesini kaydederek 6'ncı kattan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibi, çocuğu hastaneye götürdü. Oğlunun düştüğü haberini alan anne Yılmaz da iş yerinden hastaneye geldi. Vücudunun farklı yerlerinde ve başında kırıklar oluşan Burak için doktorlar, kolu ve bacağının kesilebileceğini söyledi. 7 kez ameliyat edilen Burak'ın bacaklarına platin takıldı.

200 LİRA NAFAKA NEDENİYLE ENGELLİ MAAŞI ALAMADI

Futbol oynamayı çok seven Burak artık sadece yürüteç ile yürüyebiliyor. Oğluna bakabilmek için işinden ayrılan Gülizar Yılmaz, zor günler yaşamaya başladı. Anne ve oğlun kirasını, bir süre Yılmaz'ın arkadaşları ödedi. Kısa süre sonra çıkmaza giren Yılmaz, giderlerini karşılayabilmek için bankalardan kredi kullandı. Borçlarını ödemekte zorlanan Yılmaz, eski eşinden aldığı 200 lira nafaka nedeniyle oğluna engelli maaşı bağlatamadı.

HİÇ GİYEMEDİĞİ KRAMPONLARINI GİYMEK İSTİYOR

Anne Yılmaz, okula başlayamayan, yürümekte zorlanan oğlunu evden çıkarırken merdivenlerde sırtında taşıyor. Küçük Burak'ın en büyük hayali ise sağlığına kavuşup doğum gününde hediye alınan ve hiç giyemediği Fenerbahçe forması ve kramponlarını giyerek, sokaklarda arkadaşlarıyla futbol oynamak.

"8 AMELİYAT OLACAK DEDİLER"

Gülizar Yılmaz, "Oğluma doğum gününde muhabbet kuşu almıştım. Ben evde yokken kuşu salıyor ve kuş terasa gidiyor. Taburenin üstüne çıkıp, kuşu almaya çalışırken 6'ncı kattan düşüyor. Ben işteyken haber geldi. Oğlumu gördüğümde kan içerisindeydi. Hastanede 'Kolu kesilecek' dediler. Sonrasında 'Kafatası kırıldı, akciğeri parçalanmış' dediler. 2 bacağı zaten paramparçaydı. '8 ameliyat olacak' dediler. Kemiği dağıldığı için hemen ameliyat yapmaları gerektiğini, yoksa bacağı kesmek zorunda kalacaklarını söylediler. 5 defa bacağından, 2 kez gözü için ameliyat oldu. Ameliyatları devam edecek. Gelişim çağında olduğu için bacağındaki platinler değişecek" dedi.

"KİRAMIZI ÖDEYEMEZ HALE GELDİK"

11 yıl önce boşanan ve 200 lira bağlanan nafakayı bugüne kadar hiç yükseltmediğini belirten Yılmaz, "Ben oğlumla yalnız yaşıyorum. Ona baktığım için çalışamıyorum ve hiçbir gelirim yok. Arkadaşlarım, öğretmenlerinin yardımıyla geçindik ama artık kiramızı ödeyemez hale geldim. Kirayı ödemek için bankalardan kredi çekmiştim onları da ödeyemedim. Çocuğumun üzerine 200 lira gözüken nafaka yüzünden engelli maaşı bağlanamıyor. Oğlum iyileşinceye kadar yardım bekliyorum" diye konuştu.

OĞLUNU SIRTINDA TAŞIYOR

Oğluyla birlikte zor günler yaşadıklarını söyleyen Yılmaz, "Merdivenlerden inerken, çıkarken oğlumu sırtımda taşıyorum. En çok onun futbol oynamasını özledim. Düştüğünden 1 gün önce kramponunu, Fenerbahçe formalarını aldım. Onları görünce bana 'Perşembe bunlarla okula gideceğim. Bunlarla oynayacağım' diyordu. Bunu yapamadı. İçimde kalan en büyük şey bu" dedi.

"FUTBOL OYNAMAYI ÇOK İSTİYORUM"

Bir an önce ayağa kalkabilmek istediğini söyleyen Burak Kara ise "Arkadaşlarımla futbol, basketbol oynayamıyorum. Denize gidip, yüzemiyorum. Okula gidemeyeceğim, öğretmenler eve gelecek. En çok futbol oynamayı çok istiyorum. Okula gidip arkadaşlarımı görmeyi çok istiyorum" diye konuştu.

(DHA)

