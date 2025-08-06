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Doğuma girdi karnında hortumla çıktı: Tam 15 santim! Hastaneden küstah açıklama... "Ölmedin, gelseydin hallederdik. Bakanlıktan özür dileriz olur biter"

İstanbul'da özel bir hastanede doğum yapan Ebru Arslan, 7 ay sonra şiddetli ağrılar üzerine tekrar muayene gitti. Doktorlar, Arslan'ın karnında ip unutulduğunu söyledi. Ancak karnındakinin ip değil 15 santimetrelik dren hortumuydu. Başka bir hastanede acil ameliyata alınan Arslan'ın karnındaki hortum çıkarıldı. Arslan ilk tedavi gördüğü hastaneye durumu anlatınca, 'Ölmedin gelseydin hallederdik' şeklinde yanıt aldı. Arslan, hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Doğuma girdi karnında hortumla çıktı: Tam 15 santim! Hastaneden küstah açıklama... "Ölmedin, gelseydin hallederdik. Bakanlıktan özür dileriz olur biter"
Çiğdem Sevinç

Ebru Arslan, 2 Şubat 2024'de Sultangazi'deki bir özel hastanede sezaryenle doğum yaptı. Doğumdan 6-7 ay sonra karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle aynı hastaneye giderek ameliyatını yapan doktora muayene oldu. Ancak kendisine bir sorun olmadığı söylenerek evine yollandı. Ağrılarının geçmemesi üzerine başka bir hastaneye giden Arslan'ın, yapılan tetkiklerde ameliyat sırasında karnında 15 santimetrelik dren hortumu unutulduğu ortaya çıktı. Sezaryeni yapan hastaneye tekrar giden Arslan, başhekimle görüştü. Başhekimin kendisine '"Ne olmuş yani ölmedin ya" sözleri karşısında şoke oldu. Arslan ayrıca,başhekimin kendisine "Sağlık Bakanlığından özür dileriz olur biter" dediğini de iddia etti. Arslan, ameliyatı yapan doktorun durumu kabullenip üzgün hissettiğini ancak hastane başhekimi ve kadın doğum uzmanı olan başka bir doktorun duyarsız ve ciddiyetsiz tavrından rahatsız olduğunu kaydetti. Arslan bunun üzerine suç duyurusunda bulunarak hastane ve doktorlardan şikayetçi oldu.

Doğuma girdi karnında hortumla çıktı: Tam 15 santim! Hastaneden küstah açıklama... "Ölmedin, gelseydin hallederdik. Bakanlıktan özür dileriz olur biter" 1

'GÜVENDİĞİM İÇİN İKİNCİ DOĞUMUMDA DA AYNI YERİ TERCİH ETTİM'

Başına gelenleri anlatan Ebru Arslan, "İlk çocuğumu dünyaya getirdikten sonra kızıma hamile kaldım. İlk çocuğumda da ikinci çocuğumda da aynı doktorla doğum yaptım. Hem doktora hem de hastabneye güvendiğim için ikinci doğumda da aynı yeri tercih ettim. Şeker hastası olduğum başka hiçbir hastane beni kabul etmedi. Çok yakın zamanda ikinci gebeliğim oluştuğu için tekrar doktoruma başvuruda bulundu. Ardından doğrum süreci geldi. Ben sezaryenle ikinci çocuğumu dünyaya getirdim bu hastanede." dedi.

Doğuma girdi karnında hortumla çıktı: Tam 15 santim! Hastaneden küstah açıklama... "Ölmedin, gelseydin hallederdik. Bakanlıktan özür dileriz olur biter" 2

'6-7 AY SONRA KARNIMDA ŞİŞLİK OLUŞMAYA BAŞLADI'

Arslan, "Doğumdan bir 6-7 ay sonra karnımda bir şişlik oluşmaya başladı. Ben bu şişlikleri iltihap gibi birşey olduğunu düşündüğüm için hastaneye gitmedim. Daha sonrasında aynı hastaneye ve aynı doktora başvurduğumda hayatıma devam edebileceğimi söyledi. Bu şişlikler devam ettikten sonra ailemin de baskısıyla başka bir hastaneye gittim. Önce bir devler hastanesine ardından da özel bir hastaneye başvurdum.

Gittiğim iki hastanede de karnımdakinin sert bir sicim olduğunu, karnımda birşey unutulduğunu söylediler. Yapılan ultrason röntgen ve elle müdahaleden sonra karnımda bir dren hortumu olduğunu söylediler" dedi.

Doğuma girdi karnında hortumla çıktı: Tam 15 santim! Hastaneden küstah açıklama... "Ölmedin, gelseydin hallederdik. Bakanlıktan özür dileriz olur biter" 3

'KARNIMDAN 15 SANTİMLİK DREN HORTUMU ÇIKTI'

Arslan "Ben bu bilgiyi aldıktan sonra tekrar doğum yaptığım hastaneye gittim. Hastanenin Başhekimi ve başka bir kadın doğum uzmanıyla görüşüp tekrar işlemlerim yapıldığında karnımdakinin bir ip olduğunu ve erimesi gerektiği halde erimediğini söylediler. 'Bu seni rahatsız etmez senin hayatını etkilemez çok da rahatsız olursan gel hallederiz' diyerek beni gönderdiler. Açıkçası inanmadı; tekrar özel bir hastaneye gidip muayene olduğumda hemen alınması gerektiği söylediler. 25 Şubat sabahı özel bir hastanede tekrar operasyon geçirdim. Karnımdan 15 santim uzunluğunda plastik bir diren hortumu çıktı" ifadesini kullandı.

Doğuma girdi karnında hortumla çıktı: Tam 15 santim! Hastaneden küstah açıklama... "Ölmedin, gelseydin hallederdik. Bakanlıktan özür dileriz olur biter" 4

'ÖLMEDİN GELSEYDİN HALLEDERDİK'

Ebru Arslan, "İşlemlerim yapıldıktan sonra taburcu oldun ve tekrar aynı hastaneye gittim.Karnımdakinin bir ip değil bir hortum olduğunu söylemek için hastaneye gittiğimde, hastane Başhekimi bana 'Olabilir bu tarz şeyler insanların başına gelebilir. Ölmedin sonuçta gelseydin biz de hallederdik' diye bir cümle kullandı. Ben daha sonra benim sezeryanımı yapan doktorla görüştüğümde, 'Sen riskli bir hastaydın seni benim kapatmam lazımdı. Bu benim suçum' diyerek kabul etti. Ancak hastane yönetimi ve Başhekim hem beni suçummuş gibi davranıp, hem de üstüne 'Ölmedin gelseydin hallderdik olabilir bunlar' diyerek dalga geçti. Direkt hiç yüzümüze bile bakmadan arkasını dönüp 'Sağlık Bakanlığı’ndan özür dileriz olur biter bu şekilde çözülür' diye bizi başından savdı. Bu yüzden suç duyurusunda bulundum" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Hortum hastane doğum
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