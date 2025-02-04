Doktordan meslektaşına şantaj ve taciz iddiası! Özel görüntülerini ailesine attı, ülkeyi terk etti

İstanbul'da bir devlet hastanesinde iğrenç bir olay meydana geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına geçen günlerde sunulan dilekçeye göre Doktor N. A., 2021 yılından itibaren aynı bölümde çalışan Dr. Fuad H. ile tanıştı.

Dilekçede, evli ve bir çocuk annesi N. A.’nın, Fuad H.’nin kendisine karşı ilgisinin olduğunu fark etmesi ile birlikte bu kişi ile görüşmeme kararı aldığı belirtildi. Ancak, iddiaya göre N. A., bu aşamadan sonra Fuad H. tarafından tacize uğramaya başladı.

ISRARLA MESAJLAR GÖNDERDİĞİ ÖNE SÜRÜLDÜ!

Halk TV'den Merve Kızılalp'in haberine göre; Dr. Fuad H.nin, 2023 yılında N.A.'ya karşı hislerini açıkladığı ancak N.A.’nın bu teklifi reddederek Fuad H.’yi tüm sosyal medya hesaplarında ve telefonunda engellediği iddia edildi. Buna rağmen, Dr. Fuad H.nin N.A.'nın telefonuna farklı numaralardan ulaşarak ısrarla mesajlar gönderdiği öne sürüldü. N.A., bu durum nedeniyle sürekli bir korku içinde yaşamaya başladığını ve durumu eşine açıklamaktan korktuğunu dile getirdi.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ İLE TEHDİT ETTİ

5 Nisan 2024'te Dr. Fuad H.’nin, N.A.'nın arkadaşına, "Vefasız arkadaşın N. telefonlarıma çıkmıyor" şeklinde bir mesaj gönderdiği ve N.A.'nın e-posta adresine, eşinin Instagram hesabının ekran görüntüsünü göndererek "Onunla konuşacağım" şeklinde tehditkâr bir mesaj bıraktığı belirtildi. N.A., bu mesajın üzerine Dr. Fuad H.’yi telefonla arayarak tacize son vermesini istemişse de, Fuad H.’nin onu tehdit ederek, "Beni engellemenin hesabını vereceksin" diyerek telefonda bağırdığı ileri sürüldü. Fuad H.’nin, N.A.’yı Fındıkzade’deki bir kafede buluşmaya davet ettiği ve burada, kendisine ait müstehcen fotoğraf ve videolarının olduğunu söyleyerek, bu görüntüleri silmesi için önce 5.000 dolar, ardından her ay 25.000 TL ödeme ve görüşme şartı sunduğu iddia edildi. Ayrıca, N.A.’nın bu şartları kabul edip bir sözleşmeye imza atması için, Fuad H.'nin kafede bıçakla tehditte bulunduğu belirtildi.

DURUMU EŞİNE ANLATTI

Kendi çabasıyla Dr. Fuad H.den kurtulamayacağını düşündüğünü söyleyen N.A., eşine durumu açıklamak zorunda kaldığını belirtti. Durumu eşine anlattığında eşinin Fuad H.’yi arayarak polise başvuracağına dair uyarıda bulunduğunu söyledi. Bu görüşme sırasında Dr. Fuad H.’nin, N.A.'nın eşini kendi evine davet ettiği ancak N.A.’nın eşinin, bu teklifi reddettiği belirtildi.

Bu konuşmanın ardından bir süre herhangi bir taciz durumunun yaşanmadığı ancak Haziran ayında, N.A.’nın yeni bir hastanede işe başladığında, tekrar bilinmeyen numaralardan aranmaya başlandığı ve Fuad H. tarafından kendisine çiçek ve notlar gönderilmeye başlandığı belirtildi.

‘METROBÜSTE TACİZ ETTİ’ İDDİASI

Temmuz ayında, N.A.'nın telefonuna Dr. Fuad H.'den, "Benden korkma diye yazıyorum, seni hep seveceğim" şeklinde bir mesaj gönderildiği ileri sürüldü. 8 Ağustos’ta ise N.A. hastane kantininden çıkarken, Fuad H.'yi karşısında gördüğünü ve eşini arayarak ondan yardım istediğini ifade etti. Akşam saatlerinde, işten çıkan N.A.’nın binmiş olduğu metrobüste Fuad H.'nin tacizine uğradığı, bağırmasına rağmen kimsenin müdahale etmediği öne sürüldü. Aynı durakta inen Fuad H.nin, N.A.’yı bir asansöre sıkıştırarak taciz ettiği ifade edildi.

ÜLKESİNE DÖNDÜ!

Bu olayın ardından Dr. Fuad H.’nin bir arkadaşının N.A.ve eşini arayarak “Fuad’ın psikolojik takıntıları olduğunu, polise gitmeleri durumunda hastalığının tetikleneceğini ve ailelerine zarar verebileceğini" söylediği iddia edildi. N.A.'nın ve eşinin şikayetçi olmaktan vazgeçtikleri, yaşadıkları travma nedeniyle kariyerlerini bırakıp Azerbaycan’a döndükleri ve orada psikolojileri bozulduğu için ilaç tedavisi aldıkları ileri sürüldü.

ÖZEL GÖRÜNTÜLERİ AİLESİNE GÖNDERDİ!

6 Ocak 2025 tarihinde, Fuad H.’nin bu kez de N.A.'nın eşinin telefonuna özel video ve fotoğraflar göndererek tehditte bulunduğu, ardından N.A., eşi ve annesinin bulunduğu bir WhatsApp grubu oluşturarak ve aynı videoyu grupta da paylaştığı belirtildi. Ayrıca N.A.’yı bu görüntüleri sosyal medya platformlarında paylaşmakla tehdit edip, hakaretler içeren sözler de sarf ettiği ileri sürüldü.

FUAD H. ÖZEL GÖRÜNTÜLERE NASIL ULAŞTI?

N.A. söz konusu özel görüntüleri kendisinin göndermediğini, hastanede birlikte çalıştıkları dönemde telefonundan kopyaladığını belirtti.

“MESLEKTEN MEN EDİLSİN” TALEBİ

N.A., Dr. Fuad H.’nin toplum için tehlikeli bir kişilik olduğunu belirterek, bu kişinin tutuklanmasını ve sınır dışı edilmesini talep etti. Ayrıca, doktorluk yapmasının sakıncalı olduğuna dikkat çekti. Meslekten el çektirilmesi için gerekli yerlere ihbarda bulunulduğunu ifade etti.

Suçlamaların odağındaki Dr. Fuad H.’ye ise ulaşılamadı.