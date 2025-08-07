Doktorlar bile tanımakta zorlanıyor! Dünya genelinde hızla yayılıyor: Gıdalarda da var...

Son dönemlerde birçok kişi, kırmızı et ve süt ürünleri tükettikten sonra nedeni anlaşılamayan kaşıntı, şişme, mide bulantısı ve vücut ağrıları gibi şikayetlerle hastanelere başvuruyor. Gıda zehirlenmesine benzeyen bu tablo, aslında dünyada hızla yayılan ve ciddi alerjik reaksiyonlara neden olan alfa-gal sendromunun habercisi olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yalnızca ABD’de 450 binden fazla kişinin bu sendroma sahip olabileceğini tahmin ediyor. Uzmanlar, hastalığın dünya genelinde de benzer şekilde hızla yayıldığını belirtiyor.

ALFA-GAL SENDROMU NEDİR?

Alfa-gal sendromu, “Galaktoz-alfa-1,3-galaktoz” isimli bir şeker molekülüne karşı bağışıklık sisteminin geliştirdiği alerjik bir reaksiyondur. Kısaca "alfa-gal" olarak bilinen bu molekül, inek, domuz, geyik ve tavşan gibi memelilerin dokularında bulunur. İnsan vücudu ise bu şekeri doğal olarak içermez.

Ancak bir kene ısırığı yoluyla yüksek miktarda alfa-gal vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemi bu moleküle karşı aşırı bir tepki geliştirir. Daha sonra kişi kırmızı et, süt ürünleri veya hayvansal kaynaklı bazı maddeleri tükettiğinde, vücut bu molekülü tehdit olarak algılar ve alerjik reaksiyon başlatır.

SADECE ETLE SINIRLI DEĞİL!

Adı “kırmızı et alerjisi” olarak geçse de, bu tanım eksik ve yanıltıcı olabilir. Çünkü alfa-gal yalnızca kırmızı ette değil; süt, peynir, jelatin (sakızlı şekerler, Jell-O), bazı ilaçlar ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok üründe de bulunabilir. Dolayısıyla reaksiyon yalnızca kırmızı etle sınırlı değildir.

BİRÇOK KENE TÜRÜ TETİKLEYEBİLİYOR

Başlangıçta sadece ABD’nin güneydoğusundaki “yalnız yıldız kenesi” ile ilişkilendirilen bu sendrom, artık farklı coğrafyalarda ve birçok farklı kene türüyle ilişkilendiriliyor.

Lyme hastalığını da taşıyan kara bacaklı keneler (geyik keneleri) de alfa-gal sendromunu tetikleyebiliyor. Geyik popülasyonlarındaki artış ve kene yayılımı nedeniyle, vakaların sayısı da hızlı biçimde artmakta.

DOKTORLARIN BİLE BİLMEDİĞİ BİR TEHLİKE!

2022 yılında ABD’de yapılan bir araştırma, sağlık çalışanlarının %42’sinin alfa-gal sendromunu hiç duymadığını ortaya koydu.