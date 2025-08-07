HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Doktorlar bile tanımakta zorlanıyor! Dünya genelinde hızla yayılıyor: Gıdalarda da var...

Kene ısırığı sonrası gelişen ve kırmızı et, süt ürünleri hatta jelatin içeren gıdalarla tetiklenen alfa-gal sendromu, dünya genelinde hızla yayılıyor. ABD'de yüz binlerce kişiyi etkileyen bu gizemli alerjiyi doktorların bile tanımakta zorlandığı ortaya çıktı.

Doktorlar bile tanımakta zorlanıyor! Dünya genelinde hızla yayılıyor: Gıdalarda da var...
Çiğdem Sevinç

Son dönemlerde birçok kişi, kırmızı et ve süt ürünleri tükettikten sonra nedeni anlaşılamayan kaşıntı, şişme, mide bulantısı ve vücut ağrıları gibi şikayetlerle hastanelere başvuruyor. Gıda zehirlenmesine benzeyen bu tablo, aslında dünyada hızla yayılan ve ciddi alerjik reaksiyonlara neden olan alfa-gal sendromunun habercisi olabilir.

Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yalnızca ABD’de 450 binden fazla kişinin bu sendroma sahip olabileceğini tahmin ediyor. Uzmanlar, hastalığın dünya genelinde de benzer şekilde hızla yayıldığını belirtiyor.

Doktorlar bile tanımakta zorlanıyor! Dünya genelinde hızla yayılıyor: Gıdalarda da var... 1

ALFA-GAL SENDROMU NEDİR?

Alfa-gal sendromu, “Galaktoz-alfa-1,3-galaktoz” isimli bir şeker molekülüne karşı bağışıklık sisteminin geliştirdiği alerjik bir reaksiyondur. Kısaca "alfa-gal" olarak bilinen bu molekül, inek, domuz, geyik ve tavşan gibi memelilerin dokularında bulunur. İnsan vücudu ise bu şekeri doğal olarak içermez.

Ancak bir kene ısırığı yoluyla yüksek miktarda alfa-gal vücuda girdiğinde, bağışıklık sistemi bu moleküle karşı aşırı bir tepki geliştirir. Daha sonra kişi kırmızı et, süt ürünleri veya hayvansal kaynaklı bazı maddeleri tükettiğinde, vücut bu molekülü tehdit olarak algılar ve alerjik reaksiyon başlatır.

SADECE ETLE SINIRLI DEĞİL!

Adı “kırmızı et alerjisi” olarak geçse de, bu tanım eksik ve yanıltıcı olabilir. Çünkü alfa-gal yalnızca kırmızı ette değil; süt, peynir, jelatin (sakızlı şekerler, Jell-O), bazı ilaçlar ve kişisel bakım ürünleri gibi birçok üründe de bulunabilir. Dolayısıyla reaksiyon yalnızca kırmızı etle sınırlı değildir.

Doktorlar bile tanımakta zorlanıyor! Dünya genelinde hızla yayılıyor: Gıdalarda da var... 2

BİRÇOK KENE TÜRÜ TETİKLEYEBİLİYOR

Başlangıçta sadece ABD’nin güneydoğusundaki “yalnız yıldız kenesi” ile ilişkilendirilen bu sendrom, artık farklı coğrafyalarda ve birçok farklı kene türüyle ilişkilendiriliyor.

Lyme hastalığını da taşıyan kara bacaklı keneler (geyik keneleri) de alfa-gal sendromunu tetikleyebiliyor. Geyik popülasyonlarındaki artış ve kene yayılımı nedeniyle, vakaların sayısı da hızlı biçimde artmakta.

DOKTORLARIN BİLE BİLMEDİĞİ BİR TEHLİKE!

2022 yılında ABD’de yapılan bir araştırma, sağlık çalışanlarının %42’sinin alfa-gal sendromunu hiç duymadığını ortaya koydu.

Doktorlar bile tanımakta zorlanıyor! Dünya genelinde hızla yayılıyor: Gıdalarda da var... 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Harvard’dan araştırma: "Dönüm noktası olabilir" Harvard’dan araştırma: "Dönüm noktası olabilir"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan spor spikeri Ümit Aktan için taziye mesajıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan spor spikeri Ümit Aktan için taziye mesajı

Anahtar Kelimeler:
kene gıda hayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Pazarlarda yeni dönem! Düğmeye basıldı, nakit parası olmayan...

Yeni partinin adı kondu! CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, BBP...

Yeni partinin adı kondu! CHP, İYİ Parti, Zafer Partisi, BBP...

Serveti say say bitmiyor! Kira geliri dudak uçuklattı

Serveti say say bitmiyor! Kira geliri dudak uçuklattı

Telegram'daki suç çukuru derinleşiyor

Telegram'daki suç çukuru derinleşiyor

Telefon açıp tehditler savurmuş

Telefon açıp tehditler savurmuş

12 askerimiz şehit olmuştu! Tahkikat süreci tamamlandı

12 askerimiz şehit olmuştu! Tahkikat süreci tamamlandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.