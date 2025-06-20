HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı

Eskişehir merkezli 3 ilde yapılan dolandırıcı operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı.

Dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 şüpheliden 8’i tutuklandı

Eskişehir merkezli İzmir ve Kütahya illerinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik düzenlenen operasyonda, 5 paravan şirket kurup banka hesaplarının 235 milyon 412 bin 896,38 TL hacme ulaştığı belirlendi.

3 ŞAHIS ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Ekiplerce 11 şüpheliden 9’u yakalanıp adliyeye çıkartıldı. Şüpheli 2 şahsın ise cezaevinde olduğu öğrenildi.
Mahkemeye çıkartılan 11 şüpheliden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

20 Haziran 2025
20 Haziran 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastane deposunda 'yılan' paniğiHastane deposunda 'yılan' paniği
Denize giren iki kardeşten biri hayatını kaybettiDenize giren iki kardeşten biri hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tüm dünya ateşkes bekliyordu! İsrail: "Uzun bir savaş ve zorlu günler..."

Tüm dünya ateşkes bekliyordu! İsrail: "Uzun bir savaş ve zorlu günler..."

Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

Putin'den zehir zemberek 'Ukrayna' açıklaması! 3. Dünya Savaşı riskini 'İhtimali artıyor' diyerek değerlendirdi...

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Okan Buruk'tan yönetime şaşırtan talep! "Antrenmana bile gelmesini istemiyorum"

Avrupa'da yılın transferi resmen açıklandı! Liverpool tam tamına 150 milyon Euro ödedi

Avrupa'da yılın transferi resmen açıklandı! Liverpool tam tamına 150 milyon Euro ödedi

Önce 4.4 sonra 4.8... Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Önce 4.4 sonra 4.8... Ege ve Akdeniz'de peş peşe depremler

Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

Hastanedeki suikast girişiminde 'Daltonlar' izi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.