HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Dolandırıcılık suçundan 19 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek yürüttüğü operasyonda dolandırıcılıktan 19 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan 1 şahıs yakalandı.

Dolandırıcılık suçundan 19 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında, Odunpazarı ilçesinde Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ve Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle müşterek olarak icra edilen faaliyet sonucunda ’dolandırıcılık’ suçundan 19 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Dolandırıcılık suçundan 19 yıl hapis cezası olan şahıs yakalandı 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Karabük’te asayiş uygulamalarında 46 aranan şahıs yakalandıKarabük’te asayiş uygulamalarında 46 aranan şahıs yakalandı
Tekirdağ’da feci kaza: 5 yaralıTekirdağ’da feci kaza: 5 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Gazeteci Levent Gültekin serbest bırakıldı!

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Bahis skandalı sonrası küme düştü! TFF noktayı koydu

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

ATM'den para çekmede yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor!

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

26 şirkete 'mali müşavir' operasyonu! Gözaltılar var

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.