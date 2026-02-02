Artık kendi oyununuzu yapabilirsiniz, hem de tek satır kod yazmadan!

Tek satır kod yazmadan kendi oyununuzu yapabilirsiniz. Çünkü Google, video oyunu geliştirme konusunda devrim yaratabilecek yeni deneysel yapay zeka aracı Project Genie'yi kullanıcılara sundu. Google tarafından yapay genel zeka (AGI) yolunda kilit bir basamak" nitelendirilen Genie 3 ile desteklenen Project Genie ile kullanıcılar, kendi oyunlarını oluşturabiliyor. İşte detaylar...

NEDİR BU PROJECT GENIE?

Mashable'da yer alan habere göre; Google, kullanıcıların kendi etkileşimli sanal dünyalarını oluşturmalarını sağlayan Project Genie adlı yeni bir yapay zeka deneyini başlattı. Project Genie, kullanıcıların özel sanal dünyalar oluşturmasına imkan tanıyor.

Project Genie sadece sanal bir ortam oluşturmakla kalmıyor; kullanıcının dünyayı keşfetmesi ve etkileşime girmesi için bir karakter oluşturmasına da olanak tanıyor. Böylece kullanıcılar, kendi mini oyunlarını oluşturabiliyor. Oluşturulan dünyalar gerçekçi fizik kurallarına sahip oluyor. Nesneler ise kullanıcı onlarla etkileşime girdiğinde tepki veriyor. Kullanıcılar ayrıca sanal dünyalarını değiştirebiliyor ve yeniden düzenleyebiliyor.

Google, Project Genie'nin 720p çözünürlükte ve saniyede 24 kare hızında dünyalar üretebildiğini belirtiyor.

"GENİE 3" TARAFINDAN DESTEKLENİYOR

Project Genie, bir "dünya modeli" (world model) olan Genie 3'ten güç alıyor. (Google, dünyaları oluşturmak için Nano Banana ve Gemini'nin de kullanıldığını belirtiyor). Dünya modeli demek, metin, görüntü ve diğer girdilerden sanal bir dünya üretebilen bir yapay zeka demek.

Google aslında Ağustos 2025'te Genie 3'ün ipuçlarını vermiş ve onu "yapay genel zeka (AGI) yolunda kilit bir basamak" olarak nitelendirmişti.

PROJECT GENIE NASIL KULLANILIR?

Google DeepMind araştırma laboratuvarından çıkan Project Genie, şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Google AI Ultra abonelerine (18 yaş üstü) sunuluyor.