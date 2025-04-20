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Dolandırıcılık şüphesiyle aranan 4 şahıs yakalandı

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda; vatandaşlardan yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para talep eden 4 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edildi.

Dolandırıcılık şüphesiyle aranan 4 şahıs yakalandı

Eskişehir’de 18 Nisan 2025 tarihinde gerçekleşen dolandırıcılık olayı yaşandı. Bir şahıs, telefonla kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlardan yaklaşık 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ve para talep etti. Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce şüphelinin talep ettiklerini aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştığını tespit etti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; bir araçta içerisinde 4 şüpheli şahıs yakalandı. Şüphelilerin üzerinde ve aracında yapılan aramalarda çeşitli ziynet eşyaları ele geçirildi. Ele geçirilen ziynet eşyaları arasında; 7 adet burma bilezik, 10 adet çeyrek altın, 1 adet altın taşlı bileklik, 1 adet beyaz altın broş, 1 adet gram altın, 1 adet altın gerdanlık ve 2 adet altın Küpe ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Yakalanan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Ayrıca; 1 şahıstan 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi ve şüpheliye 11 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcı
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