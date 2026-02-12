Dolandırıcılıktan aranıyordu, emniyete bastonuyla götürüldü

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan 65 yaşındaki S.Y.’nin yerini tespit etti. Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., daha sonra cezaevi prosedürlerinin uygulanması amacıyla Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.Y.’nin emniyete sevki sırasında baston kullandığı görüldü.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır