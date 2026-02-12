HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dolandırıcılıktan aranıyordu, emniyete bastonuyla götürüldü

Kocaeli’de ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan 65 yaşındaki hükümlü, polis ekiplerince yakalandı.

Dolandırıcılıktan aranıyordu, emniyete bastonuyla götürüldü

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, ’nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 5 yıl hapis cezasıyla aranan 65 yaşındaki S.Y.’nin yerini tespit etti. Gözaltına alınan hükümlü, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y., daha sonra cezaevi prosedürlerinin uygulanması amacıyla Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. S.Y.’nin emniyete sevki sırasında baston kullandığı görüldü.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tut ilçesinde korkutan heyelanTut ilçesinde korkutan heyelan
Malatya’da şantiyede korkutan yangınMalatya’da şantiyede korkutan yangın

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.