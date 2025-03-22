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Dolgu orucu bozar mı? Oruçluyken dolgu yaptırılır mı, oruca zarar verir mi?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
22.03.2025 17:07
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Oruç tutma esnasında bazı davranışların yapılmaması oruç tutan kişilerin en dikkat etmesi gereken noktalardan biridir. Oruçluyken insanların yiyecek veya içecek tüketimi, cinsel ilişki gibi her türlü orucu bozabilecek ve zarar verecek hareketlerden kaçınması gerekmektedir. Bu noktada bazı insanların aklında ağız ve diş sağlığı alanında tedavi amaçlı yapılan dolgu işleminin orucu bozacağı kanısı oluşabilmektedir. Peki, dolgu orucu bozar mı, oruçluyken dolgu yaptırılır mı ve zarar verir mi?

Dolgu orucu bozar mı? Oruçluyken dolgu yaptırılır mı, oruca zarar verir mi?

Oruç tutarken bazı insanların başına diş ile alakalı beklenmedik sorunlar gelebilmektedir. Kimi insanın diş etleri kanarken kimisinin ise dişi kırılabilir ya da çürüme durumu yaşanabilir. Böyle durumlarda sağlığın ön planda olması gerektiğinden tedavi edilmesi önemlidir. Dolgu işlemi de birçok kişinin yaptırdığı işlemlerden biridir. Bu noktada bazı kimseler "dolgu orucu bozar mı Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre bozar mı?" konusunu araştırmakta ve sorunun yanıtına ulaşmaya çalışmaktadır.

Dolgu orucu bozar mı?

Ramazan ayında oruç tutmak en büyük ibadetlerden biri olarak ifade edilmektedir. Müslümanlar için son derece kutsal ve önemli olan bu ayda bazı insanlar ağız ve diş sağlığı konusunda birtakım durumlar yaşayabilmektedir. Bu durumlardan biri diş kırılması veya diş çürümesinden kaynaklı sorunlu olan bölgeye dolgu işleminin yapılmasıdır. Ağız ve diş sağlığı önemli bir konu olduğundan oruç tutan bireylerin tedavilerini geciktirmemeleri gerekir. Dolgu yaptırma işlemi İslam âlimlerine göre herhangi bir şey yutulmadığı müddetçe orucu bozan bir durum değildir.

Oruçluyken dolgu yaptırılır mı?

Oruçlu bir insanın kırılan dişine ya da çürümüş olan dişine dolgu işleminin yapılmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Oruçluyken dolgu yaptırmak Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre de orucu bozabilecek işlemler arasında sayılmamaktadır. Bunun yanı sıra kişinin diş tedavisinin acısız ve ağrısız bir şekilde tamamlanabilmesi için bazı durumlarda uyuşturma amacıyla iğne de yapılabilmektedir. Bu yapılan iğne işlemi de yeme içme grubu içerisinde yer almadığından orucu bozmamaktadır.

Dolgu yaptırmak oruca zarar verir mi?

Oruç tutan bir insanın orucunun bozulabilmesi için yapılan işlemlerin beslenme kategorisi içerisinde olması gerekmektedir. Ancak ağız içine müdahalede gerçekleştirilen işlem dolgu ise bu işlemin oruç üzerinde olumsuz bir hükmü yoktur. Bununla birlikte tedavi esnasında ağız içine yapılan işlemlerde kullanılan herhangi bir madde boğazdan aşağı inerse orucun zarar görmesi durumu söz konusu olmaktadır. Bu yüzden kişilerin oruçluyken ve diş tedavisi yaptırırken çok dikkat etmeleri önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan dolgu
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