HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Dolmuş şoförüne ceza üstüne ceza yağdı! Cevabı şaşırttı: 'Kızımla konuşuyordum yasak mı?'

İçerik devam ediyor

Adana'da polisin dron destekli trafik uygulamasında, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşurken durdurulan dolmuş şoförüne ceza üstüne ceza yağdı. Dolmuş şoförü yazılan cezalar sonrasında "Ben istesem takardım, iki dakikada takardım. Telefonda kızımla konuşuyordum, yasak mı" dedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Bülent Angın Bulvarı’nda dronla trafik denetimi yaptı. Polis, uygulama sırasında emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan dolmuş şoförünü tespit edip uygulama noktasına yönlendirdi.

"İSTESEM TAKARDIM"

Basın mensupları, durdurulan şoföre emniyet kemerini neden kendisini kazadan koruyacak şekilde takmak yerine koltuğun arkasına taktığı soruldu. İsmi açıklanmayan şoför, “Ben istesem takardım, iki dakikada takardım. Tamam, doğru, takılı değildi. Ben yalan söylemedim, gerçekten demedim” dedi.

"KIZIMLA KONUŞUYORDUM YASAK MI"

Telefonla konuşup konuşmadığı da sorulunca şoför, “Evet, kızımla konuşuyordum. Yasak mı?” cevabını verdi. Polis ekipleri, şoföre hareket halindeyken araçta telefonla konuşmaktan 2 bin 167 lira, emniyet kemeri takmamaktan ise 993 lira cezai işlem uyguladı.

Uygulama noktasını görünce emniyet kemerini taktığı belirlenen bir başka sürücü ise, “Dronu görünce taktım, daha öncesinde burada yakalanmıştım bir kere” diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Murat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturmaMurat Kapki ve Mücahit Birinci iddialarına soruşturma
MSB kaynakları: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadıMSB kaynakları: SDG, Suriye Hükümeti ile imzaladıkları mutabakata uymadı

Anahtar Kelimeler:
Adana dolmuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

3 harfli marketlere de tedarik ediyordu! Dev et markası konkordato ilan etti! 3 ay mühlet...

Atatürk'e 'Ermeni' deyince tokadı yedi! Sokak röportajında linç girişimi

Atatürk'e 'Ermeni' deyince tokadı yedi! Sokak röportajında linç girişimi

"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

"AK Parti'ye kuruluş yıl dönümü hediyesi" demişti!

Özlem Çercioğlu CHP'den istifa etti!

Özlem Çercioğlu CHP'den istifa etti!

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

Günlerce sürecek! "Bugünün en önemli meteoroloji olayı" 11 ile uyarı geldi

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

İşte AK Parti'nin bugün rozet takacağı 9 isim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.