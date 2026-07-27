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Dolmuşa yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Eskişehir’de dolmuşa sürücü kapısı tarafından çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Dolmuşa yandan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaza, Tepebaşı ilçesine bağlı Fevziçakmak Mahallesi İlkbahar Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde seyir halinde olan motosiklet, henüz belirlenemeyen bir nedenle dolmuşa yandan çarptı. Motosiklet kullanılamaz hale gelirken, dolmuşun sürücü kapısı ise içeriye doğru çöktü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı motosiklet sürücüsü, ambulansla Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Eskişehir
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