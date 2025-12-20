HABER

Dolmuşçuya tehditler savuran PTT kargo şoförü adli kontrolle serbest bırakıldı

Adana'da dolmuş sürücüsüne tehditler savuran PTT kargo şoförü, polis tarafından gözaltına alındı. Şoför, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 17 Aralık'ta merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'nde meydana geldi. 34 NSB 598 plakalı PTT kargo aracının sürücüsü A.T. (31) ile 01 M 0624 plakalı dolmuş şoförü Ö.Y. (32), Mehmet Nuri Sabuncu Bulvarı'nda yol verme tartışması yaşadı. İkilinin yol verme tartışmasının ardından iddiaya göre dolmuş şoförü, PTT kargo aracının şoförüne 'oğlum git' diyerek küfür etti. Bunun üzerine PTT kargo aracının şoförü 'sen bana oğlum diyemezsin' diyerek aracından inip dolmuşun önüne geçti ve 'hadi git, ben seni bitireceğim, bir daha kimseye oğlum deme. Bana oğlum diyemezsin' diyerek bağırdı. Bir süre sonra dolmuştan inen şoför, bu sefer de PTT kargo aracının sürücüsünün yanında bulunan başka bir şahıs tarafından darp edildi. O anlar saniye saniye görüntülenirken, çevredekilerin araya girmesiyle kavga büyümeden sonlandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri her 2 şoförü de gözaltına aldı. Dolmuş şoförü ifadesinin ardından serbest bırakılırken PTT kargonun şoförü A.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

A.T., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

