Domain nedir? Nasıl alınır?

İnternet siteleri şahsi kullanımlar için kullanabilse de geneli kariyer ve kurumsal amaçlı kullanımdır. Fiziki dünya ile sanal dünyanın hibrit bir yapıya dönüştüğü bu dönemde kişiler, firmalar, kurumlar ve şirketler için internette bir varlığa sahip olmak ticari açıdan oldukça önemlidir. İnternet sitesine sahip kişi ve kurumların iş alanı sanal olabileceği gibi fiziki şubeler için de marka tutunurluğu ve bilinirliği açısından kullanılabilmektedir. İnternet sitesine sahip olmanın yazılımsal karşılığı da domain adresidir.

Domain adresi nedir?

Domain adresi bir web sitesine erişmek için kullanılan adresin metinsel formudur. İnternet sitelerinin kendilerine ait IP adresleri mevcuttur. Kullanıcılar açısından bu sayıları akılda tutmak zor olduğu için domain sistemi oluşturulmuştur. Domain kullanıcılarının akıllarında kalıcı, markalaşma süreci ve marka değerini arttırma gibi fonksiyonlara sahiptir. Domain kullanıcı dostu bir isimle IP adresine eşleştirilir. Böylelikle yazılımsal kodlamada IP adresi görünmez ama domain adı yazıldığında ilgili adrese ulaşılır. Domainler kısaca internet sitelerinin kimliği görevini görür. Markaların sanal tabelası gibidir. Kısa, etkili ve güvenilir domainler marka tutundurma sürecinde önemli bir yer oluşturur.

Domainin yapısı nasıldır?

Domain adresleri sistemsel olarak 3 yapıdan oluşur. İnternet sitelerinde "üst düzey domain adresi" (TLD – Top Level Domain) olarak geçer. TLD'ler ".com, .org, .net, .gov, .edu, .tr" gibi uzantılardır. Bunlar alan adının en sağında yer alır. Sonrasında merkez kısımda yer alan "ikinci düzey alan adı (SLD – Second Level Domain)" gelir. Örneğin google.com adresinde “google” kısmı ikinci düzey alan adıdır. Ana domainin önüne eklenip farklı hizmetler sunan kısım "alt alan adı (Subdomain)" olarak ifade edilir. Örneğin mail.google.com ile Google'a ait mail servisine ulaşılır.

Domain nasıl alınır?

Domain satın alabilmek için öncelikle Domain adını seçmeniz gerekir. Burada dikkat etmeniz gereken ismin kısa ve akılda kalıcı olmasıdır. Türkçe veya yabancı bir dilde olabilir, özel karakterlere dikkat edilmelidir. Domain adresinde marka veya faaliyet alanının anlaşılır olması yararınıza olacaktır. Sayılar ve işaretler hem kafa karıştırıcı hem de dolandırıcılık faaliyetleri için adresin taklit edilmesine müsaittir.

Domain adresine karar verdikten sonra ismin uygunluk durumunu kontrol etmelisiniz. Çeşitli firmalardan ismin uygunluk ve müsaitlik durumunu kontrol edebilirsiniz. Daha önceden alınmış isimlerin sonundaki uzantılar farklılaştırılarak alınabilir. Ancak bu durumun kullanıcılar arasında kafa karıştırıcılığa sebep olabileceğini unutmayın.

Domain adresinde uzantı seçiminde dikkat edilmesi gerekenler

Domainlerin uzantı kısımları bir kesinlik içermeyebilir. Kullanıcı alışkanlıkları açısından genel kanıya yönelebilirsiniz. Uzantılar arasında ".com" en popüler ve güvenilir uzantıdır. Öte yandan ".org" çoğunlukla dernekler, vakıflar ve sivil toplum kuruluşları arasında yaygındır. Eğer ".tr" uzantısı istiyorsanız bu uzantının Türkiye'ye özgü olup resmi belge gerektirdiğini aklınızda bulundurun. Bu uzantı ticaret sicil belgesi, marka tescili veya şirket kaydı ile alınabilir. Ayrıca yeni nesil uzantılar arasında yer alan " .app, .tech, .shop, .blog" gibi uzantılar sektöre özel çözümler sağlar.

Domain adresinde kayıt süreci ve yenileme işlemi nasıldır?

Domain adresleri yetkili registrar firmalardan tahsis edilebilir. İsim ve uzantıya göre yıllık ücret ödenir. Klasik ".com" uzantılar ortalama "10-20 USD" bandında seyreder. Özel uzantılar daha masraflı olabilir. Domain adresi almak aslında söylemsel bir durumdur. Gerçekte domain adresi alınmaz, kiralanır. Kayıt süresi içerisinde yenileme yapılmazsa adresinizi başkası alabilir.