Domaniç’te hızar atölyesinde yangın

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde hızar atölyesi olarak kullanılan bir binada çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sabahın saatlerinde Hisar Mahallesi Haymana Caddesi’nde, Ahmet Sarı’ya (70) ait hızar atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine Domaniç İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının, yapılan ilk incelemelere göre elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi.
Yangının çevredeki yapılara sıçramadan söndürülmesi, muhtemel büyük bir tehlikeyi önledi.

