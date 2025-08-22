Domaniç’te hızar atölyesinde yangın

Sabahın saatlerinde Hisar Mahallesi Haymana Caddesi’nde, Ahmet Sarı’ya (70) ait hızar atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine Domaniç İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevler, ekiplerin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının, yapılan ilk incelemelere göre elektrik tesisatından kaynaklandığı belirlendi.

Yangının çevredeki yapılara sıçramadan söndürülmesi, muhtemel büyük bir tehlikeyi önledi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır