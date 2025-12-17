HABER

Domuz saldırısı can aldı

Erzincan’ın Kemah ilçesinde domuz avı sırasında yaşanan talihsiz olayda bir avcı hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, önceki gün Trabzon’dan Erzincan’a domuz avı için gelen Hüseyin Buyuklu (54), Kemah’a bağlı Gülbahçe köyü kırsalında av yaptığı sırada bir domuzun saldırısına uğradı.

Domuz saldırısı can aldı

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Trabzon’dan Erzincan’a domuz avı için gelen Hüseyin Buyuklu (54), Kemah’a bağlı Gülbahçe köyü kırsalında av yaptığı sırada bir domuzun saldırısına uğradı.

Saldırı sonrası çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Buyuklu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Domuz saldırısı can aldı 1

Yaşanan olayın ardından Kemah İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

