Dönerci bir aylık kazancını Gazze’ye bağışladı

İzmir Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda çalışan 25 yaşındaki döner dükkanı işletmecisi, bir aylık kazancını Gazze’ye bağışladı. İşletmeci, gelirin güvenilir yardım kuruluşları aracılığıyla bölgeye ulaştırılacağını söyle

Dönerci bir aylık kazancını Gazze’ye bağışladı

İzmir’in tarihi Kemeraltı Çarşısı’nda kasaplık ve döner dükkanı işleten 25 yaşındaki Muhammed Bilal Kılınak, bir aylık kazancını Gazze’ye bağışlama kararı aldı. İsrail’in Gazze’ye uyguladığı abluka ve saldırılara tepki gösteren Kılınak, elde edilecek gelirin temel masraflar çıktıktan sonra tamamını güvenilir bir yardım kuruluşu aracılığıyla bölgeye ulaştıracaklarını açıkladı.

"KENDİMİ RAHATSIZ HİSSEDİYORUM"

Dükkanında afiş asarak kampanya başlattıklarını belirten 25 yaşındaki genç işletmeci Muhammed Bilal Kılınak, "Gazze’de din kardeşlerimiz uzun zamandır zulüm ve soykırımla karşı karşıya. Buradaki bu müthiş konforun içinde kendimi rahatsız hissediyorum. Kazancımızı, en güvenilir sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşarak oradaki kardeşlerimize ulaştırıyoruz. 12 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında tüm gelirimiz bu amaç için kullanılacak. Allah yardımcımız olsun, oradaki 2 milyon insana bir şeyler gitmesi lazım" dedi.

Müşterilerden Onur Şimşek, "Böyle bir afişi görünce yemek yemek için burayı tercih ettik. Dünyanın göz yumduğu bir zulüm yaşanıyor, herkesin elini taşın altına koyması lazım. İşletmeyi tebrik ediyorum" diye konuşurken Alican Çarkacı da, "Bizler de yemek yiyerek destek oluyoruz. Dükkan sahipleri başka kampanyalar yaparsa yine destek veririz" ifadelerini kullandı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İzmir
